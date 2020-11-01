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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soğuklar başlamadan yaraları saracağız

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 14:42 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 16:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depreme ilişkin, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde şu an itibarıyla 58 vefat, 896 da yaralı  olduğunu bildirdi. 
 
Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan  İl Kongresi'nde konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.
 
Deprem sebebiyle İzmirlilere bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini  ileten Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.
 
Erdoğan, yaralıların 200 kadarının tedavide olduğunu, diğerlerinin  taburcu edildiğini kaydetti.
 
Depremde hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil  şifalar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:
 
"Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini  kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına  kavuşturacağız. Hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların  enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız  ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi  yapıyor."
 
 
Erdoğan, dün partisinin Van kongresinden İzmir'e geçerek kriz  merkezinde toplantı yaptıklarını, enkaz bölgesinden bilgiler aldıklarını  hatırlatarak, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve  yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi her  türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni  ediyorum." diye konuştu.
 
Bugün bir kez daha Samsun'da bulunmanın, kucaklaşmanın mutluluğu  içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından  Samsun'un tüm ilçelerini kalpten selamladığını söyledi.
 
"Yürüyecek çok yolumuz var"
 
"Mertsin, kalendersin, dilde sözün bir, telleri sevdayı çalar sazın  bir, ahdine sadıksın, özün sözün bir, evvel eski meylin aşkadır Samsun,  gönlümdeki yerin başkadır Samsun." diyen Erdoğan, Samsun'un gönüllerdeki yerinin  başka olduğunu vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'in kapısı, istiklalin tapusu olan  Samsun'a olan muhabbetlerinin en yakın şahidinin Samsunluların olduğunu aktardı.
 
Erdoğan, şöyle konuştu:
 
 "Samsun, şairin 'bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor, gittikçe  yükselen başı Allah'a kalkıyor' dizleri ile anlattığı, milletemizin o büyük  kıyamının meşalesini tutuşturan şehir. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya  gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta başlayan  Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar sürecek yıldönümü kutlamalarını maalesef  salgın sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla sürdüremedik. TBMM'nin açılışının 100.  yılında dahi sınırlı bir programla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Ama Samsun'da  gençlerimizle yaptığımız ahitleşmeyi unutmadık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz,  'işte Asım'ın nesli' dediğimiz, dosta güven, düşmana korku veren gençlerimizle  inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var."
 
 "Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz"
 
Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturma vazifesini üstlenen gençlere her  alanda gereken altyapıyı bırakmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan,  "İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir  dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.
 
Erdoğan, Samsun'dan, bu önemli kavşakta çok daha fazla destek  beklediğini belirterek, ancak bu mücedelenin başarıya ulaşması sayesinde  çocuklara büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalini, 2053 vizyonuyla gerçeğe  dönüştürebileceklerini dile getirdi.
 
Bu dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından,  mahalle temsilcisine kadar tüm kadroların yapacağının altını çizen Erdoğan,  şunları kaydetti:
 
 "Biz, kaderi Türkiye'nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle  bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz  güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her  kim bu gerçeği unutup, AK Parti'yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline  dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur."
 
Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 7. Olağan İl  Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye tarihinde kuruluşunun üzerinden 19 yıl  geçmesine rağmen sürekli kendini yenileyerek, geliştirerek, enerjisini  tazeleyerek iktidarını devam ettiren AK Parti dışında bir başka partinin  olmadığını söyledi.
 
Hangi seviyede olursa olsun, partiye hizmet etmiş ve davasına  bağlılığını koruyan hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, yeni isimler ve canlarla AK  Parti'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye  genelinde üye sayısının şu an itibarıyla 11 milyonu aştığını belirtti.
 
Samsun'un da yeni üyeler ve yeni heyecanlarla bu büyük gönül  seferberliğinde en önlerde yer almasını beklediğini dile getiren Erdoğan, üye  sayısını sürekli artırmanın, seçimden önce seçim kazanmak anlamına geldiğini  ifade etti.
 
Stadyumdaki gençlere ve kadınlara, "Samsun seçimden önce seçim  kazanmaya var mı?" diye soran Erdoğan, coşku üzerine, "Her büyük mücadelenin öncü  şehri olan Samsun'a da bu yakışır." dedi.
 
Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında görev alanlara  şükranlarını sundu, yol arkadaşlarından dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan  rahmet diledi.
 
 "Değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değil"
 
Kongrelerde görev alacak kişilere başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Bölgemizde ve dünyada, siyasi, ekonomik sosyal her alanda çok ciddi  kırılmaların yaşandığı adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden  geçiyoruz. Türkiye, medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara  uygun şekilde bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin mazlumun, mağdurun yanında  yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken diğer yandan elimizdeki  imkanları zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın  muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları  sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay  olmuyor. Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin, aslında  ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala  eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler  bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir."
 
Erdoğan, birlik, beraberlik ve kardeşliği sıkı tuttukları sürece,  Allah'ın izniyle, aşamayacakları engelin olmadığını dile getirdi.
 
Şair Abdürrahim Karakoç'un "Fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez,  Firavun azsa da Nil'den umut kesilmez, Zalimler ölmüyor diye yeise kapılma,  Sabret hele, Azrail'den umut kesilmez." dizelerini okuyan Erdoğan, her gecenin  ardında aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir  hayrın bulunduğuna inanan insanlar olarak kendi işlerine bakacaklarını vurguladı.
 
"Yardım isteyen her yere de el uzattık"
 
Bir yandan ülke içindeki sıkıntılara çözümler üreteceklerini, diğer  yandan bölgedeki projeleri  hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları  söyledi:
 
"Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi  istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları  araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları  oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, terörle  dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla  prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın  döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımızın üzerinde  durmakla kalmadık yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye  yardım elimizi uzattık. Yok demedik, herkesin yardımına koştuk. Maske, tulum,  ilaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık."
 
Erdoğan, dünyada alan el değil veren el olmak için var olduklarını  ispatladıklarını söyledi.
 
 "Bölgede terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına  ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik.  Sahada kendilerine kalkan olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız.  Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a her yerde aynı  onurlu tavrı ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam  edeceğiz. Durmak yok yola devam."
 
  
 
 
  
 

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Erdoğan izmir deprem
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