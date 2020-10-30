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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

30 Ekim 2020 Cuma - 20:22 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 20:31

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor. İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'e ve çevresindeki şehirlerimize geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.17 binada arama çalışmaları sürüyor" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor. 
 
İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'e ve çevresindeki şehirlerimize geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.17 binada arama çalışmaları sürüyor" dedi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
Buraya gelirken vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımız 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Şu an itibarıyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. 
 
Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla, tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak üzere harekete geçmiştir. AFAD, emniyet teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor.
 
(Yerli aşı) İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi  aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız.
 

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