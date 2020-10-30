Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'e ve çevresindeki şehirlerimize geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.17 binada arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buraya gelirken vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımız 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Şu an itibarıyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor.

Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla, tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak üzere harekete geçmiştir. AFAD , emniyet teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor.