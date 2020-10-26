Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır." dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "15 Kasım'da KKTC'ye bir ziyaretimiz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ersin Tatar ile eşgüdüm içerisinde Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının savunulmasında daha da önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum.

Rumlar 1963'te gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyor. Mevcut parametrelerle bir yere varılmadığı artık görülmeli.

Artık görüşmeleri federasyon temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını düşünüyoruz iki devlet yaklaşımı gerçekçi bir şekilde masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır.

Bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün hesaba katmayan hiçbir girişimin başarısı yoktur.

Doğu Akdeniz 'de kendi kıta sahanlığımızdaki haklarımızı koruduğumuz gibi adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini de sürdürüyoruz.

Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu oyun artık bozulmuştur. Bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini hesaba katmayan hiçbir girişim başarılı olmayacaktır.

15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesileyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu diyor ki Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı sayın Cumhurbaşkanım?

Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

Ankara'da bulunmaktan son derece memnunum. Türkiye bizim kardeş devletimiz olmasının yanı sıra ana vatanımızdır.

Birilerinin hala Türkiye’yi suçlamaya kalkması anlamsızdır. Tarihi gerçeklere aykırıdır. Türkiye bugün de barışın yegane sağlayıcısıdır.

Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır.