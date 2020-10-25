Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve Wilders'e çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hollandalı milletvekilinin ırkçı paylaşımı ile ilgili, "Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda sosyal adalet var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Malatya’nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde kültürümüzde medeniyetimiz de burada çiçek açıyor. Malatya Battal Gazi’lerin tarih yazdığı şehir. Malatya’nın Alparslan’ın gazilerine yoldaş olan şehir… Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal’ı yetiştiren şehir... AK Parti’nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur.

AK Parti’nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur. Depremden hemen sonra harekete geçtik. Malatya’da toplam 5 bin 34 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Geçtiğimiz ocak ayında Malatya ve Elazığ’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle tekrardan geçmiş olsun diyorum. Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıl dönümünde konut teslimini tamamlamış olacağız. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder.

MACRON VE WİLDERS'E ÇOK SERT TEPKİ

Türkiye’nin demokrasi mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder.

Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbeler kimiz zaman da ekonomik krizlerle dışarıdan destek almışlardır.

Başka ülkelerde de benzer süreçler yaşandı. Bu ülkelerde kendi, tarihine husumet besleyen yönetimler nedeniyle felaketlere şahit olduk.

Şu an Fransa ’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım.

ABD'YE YAPTIRIM RESTİ Sen kimle dans ettiğinle farkında değilsin. Biz Türkiye'yiz Türkiye.

Bir de Hollanda ’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kakmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi?

Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizim var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz.