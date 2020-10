Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Silah satıyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, "Size en ufak bir ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur" dedi. "Dünya Azerbaycan'ın yanında değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkes ilan edildi gece, ateşkesi Ermeniler yine bozdu" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Minsk üçlüsüne tepki gösteren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermeniler'den kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Belediye Başkanımız Mehmet Yarka kardeşime Allah'tan şifalar diliyorum.



Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz. Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı.



Şırnak'a elimiz boş gelmedik. 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Eser ve hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti il kongrelerinin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz.



Biz sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi yakın tutarken muhalefet milletimizle mesafesini uzak tutuyor. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor.



Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını açık yüreklilikle ortaya koyamadan siyasetçi olmaz.



Bizim en büyük gıdamız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bu öyle tek taraflı değil iki taraflı bir muhabbettir. Tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de girdiğimiz hiç bir mücadelede bizi yalnız bırakmadı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütlerinin üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu her platformda cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı. Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin dört bir yanını eserlerle donatırken önümüze çıkan engelleri milletimizle beraber aştık.



Bölgemiz ve dünyamız nice krizlerle boğuşurken Türkiye'nin dimdik ayakta kalması güçlü birliğimiz sayesindedir. Her kim milletimizi bölmeye yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

İLK KONGRE ŞIRNAK'TA

AK Parti'nin ilk il kongresi için Şırnak'ı belirlememiz rastgele bir tercih değildir. Geçen yıldan kalan Şırnak'a bir sözümüz vardı. Ahmed-i Hani'nin, El Cezeri'nin şehri Şırnak'a seçmemiz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır.

MİNSK ÜÇLÜSÜNE SERT TEPKİ

Rusya, Irak'ta, Suriye 'de, geçmişte Balkanlar'da, şu anda Libya 'da, Karabağ 'da olanlar ayrımcılığın kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini göstermiştir. Niye Azerbaycan 'da varız. Minsk üçlüsü deniyor. Amerika Fransa ... Bunlar Ermenistan 'ın yanında yer aldılar. Ermenilere silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir.Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu toprakları Ermenilerden alacaklar.

Libya'da da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize 'Sizin orada ne işiniz var?' diyorlar. Biz zulüm neredeyse oradayız. Suriye'de ne işiniz var diyorlar. 911 km bizim sınırımız var. Bu neden birilerini rahatsız ediyor. Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. ABD 'nin 24 üssü var orada. ABD'nin buraya gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat getiriyor ABD... Dünya Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi gece, ateşkesi Ermeniler yine bozdu.

Nerede çatışma çıkmışsa kaybeden Müslümanlar olmuştur. Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanı olduğu yerde kazananlar başka coğrafyalardan çıkıyorsa durup düşünmemiz lazım. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz? 18 yıldır ülkemizi herkes için demokrasi diyerek gece gündüz hizmet ediyoruz.

Herhangi bir yerde aksaklık varsa muhatabınız burada. Size en ufak bir ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur.

Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik tüm yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşünmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı. Hükümetlerimiz döneminde de atığımız her adımda engellerle karşılaştık. Aklımıza hiçbir zaman terör örgütü kurmak gelmedi. Kadınları, çocukları katlederek kendimize hakimiyet alanı tesis etmeye çalışmak gelmedi. Bizim derdimiz hakkımız olan özgürlüklere ve hizmetlere ulaşabilmekti.