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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz çıkışı

08 Ekim 2020 Perşembe - 9:26 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 9:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’da yayımlanan 'The Peninsula' gazetesine mülakat verdi. Erdoğan, "Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak. Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’da yayımlanan 'The Peninsula' gazetesine mülakat verdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
 
Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın  değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.
 
Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.
 
Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir.
 
Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler  kaybedecektir.
 
ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve  çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.
 
Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak. Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri  adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda  kaldı.
 
Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de  çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin  ispatı.

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