Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargımız hesabını soruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Salgın döneminde maske bulamayanlar kapımızı çaldı 153 ülkeye yardım gönderdik. Tedbirlerin önemini tekrar hatırlatmak isterim.

Sağlık sistemimizin her hangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet edebilmesinde hastanelerimiz kadar sizlerin de desteği çok önemlidir. Salgının üstesinden ancak 83 milyonun seferberlik duygusuyla hareket etmesiyle gelebiliriz.

Gezi olaylarından fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Hepsinin hedefleri vardır.

Tüm bu yaşananlar AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak mesuliyetimizi daha da ağırlaştırıyor. Bugün yapacağımız hatalar yarım yüzyıllık hatalara yol açabilir. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza hizmet üretmemize bağlıdır. Bu hareket ne kadar büyürse demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır.

Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz.

Yargımız nasıl 15 Temmuz 'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.

Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır.

AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.