Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

TBMM’nin 27. Dönem 4 yasama yılının ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Meclisimizin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ülkemizin gelişip kalkınmasında emekleri olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini bilerek daima hazırlıklı ve tedbirli olacağız. Ecdadın maddi ve manevi mirasını yaşatmaya önem veriyoruz.