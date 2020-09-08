Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli toplantıda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yüksek istişare toplantılarımız İran Türkiye dostluğunun nişanelerindendir. Birçok önemli karara konseylerde imza attık. Koronavirüs ndeniyle toplantımızı videokonferans ile yaptık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermememiz bile ilişkilerimiz için çok önemlidir.

Salgın şartlarının hafiflemesi ile işbirliğimizin eski düzeyine geleceğine inanıyorum. Koronavirüsten hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tıbbi malzeme yardımları ile İran'ın yanında olduğumuzu gösterdik. Bu salgının üstesinden insanlık olarak hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum.