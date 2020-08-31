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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz ve hastane müjdesi!

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:02 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 18:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Doğankent'te doğal gaz olmadığını arkadaşlarımız söyledi, gerekli talimatları verdik, suratle doğal gazı temin edeceğiz.

Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimat vereceğim, buraya hastane inşa edeceğiz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun
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