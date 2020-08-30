Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara ’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz. Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

"BİZ KENDİSİ ORDU OLAN MİLLETİZ"

Kimi tarihçilerin dediği gibi biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz. Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.

Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık

Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu. Fransızlar ödeyecekleri bedelleri biliyor mu?