Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"VERDİĞİMİZ EMEKLERİN KARŞILIĞINI GÖRECEĞİZ"

Diğer alanlarda ülkemize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi yine ekonomimize saldırıyor. Klasik hale gelen döviz kuru, faiz, enflasyon şer üçgenini bir kez daha başımıza musallat etmek için tüm güçleriyle yükleniyorlar.

"ALTIN REZERVİNİ 3 KAT ARTIRDIK"

YUNANİSTAN'A SERT UYARI!

(Atina'nın yayınladığı Navtex ilanı) Yunanistan 'ın böyle bir hakkı yoktur. Uluslararası hukuka, iyi niyete aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede tek zarar gören yine Yunanistan olacaktır.

Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanlar, yarın ortada gözükmeyecek.

Türkiye'ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır Avrupa Birliği'nin ilanının da sonu olmuştur. Benzer bir yaklaşıma Amerika'daki kimi çevrelerden de maruz kalıyoruz. Bu ülke yıllarca NATO ittifakının Doğu kanadının en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye'yi terörle mücadelesinde yalnız bırakmıştır. Bir terör devleti kurulmasının da önünü açtılar. Bu terör devletinin kurulmasıyla ilgili olarak da her türlü silah desteğini binlerce kamyonlarla, Fırat'ın doğusuna yığdılar. Bunları kendileriyle konuştuğumuz zaman yok böyle bir şey dediler. Hepsi var. Kayıtlarımızda, istihbari bilgilerimizde var. Hatta bununla kalmamış, PKK/YPG terör örgütüyle bir olup ülkemize karşı pozisyon aldılar. Ülkemiz terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla bekleyen bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır.

BİDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Daha acısı Amerika'daki politikacıların Türkiye'yle ilgili faşist planlarını gizleme değeri duymadan ifşa edilmesidir. Oturup konuşmuşluğumuz var. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız? Ama kullandılar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben hiç cevap vermedim. Maalesef muhalefet cevap vermek yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği zırvasının peşindedir.