Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Türkiye dünyadaki çatışmaların, gerilimlerin en yoğun yaşandığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar

Geçmişte aldıkları derslerle yetinmeyenlerin şimdi gözünü 2023'e diktiği anlaşılıyor. Yüzde 70'i aşan yerlilik ve millilik oranı önemli olmakla birlikte maruz kaldığımızı ambargoları düşündüğümüzde henüz yetersiz durumdayız.

Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran bir konuma ulaşmak henüz bir başlangıçtır.

Türkiye'nin tek amacı var. Kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumak. Hedefimiz kritik hiçbir alanda dışarıdan alıma ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayii geliştirmek.

Türkiye kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biridir.

Türkiye artık bölgesinde oyun kuran ve oyun bozan bir ülkedir. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran bir konuma ulaşmak henüz bir başlangıçtır.

Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı.

Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır.