Erdoğan 'Maalesef yanlış yapıyoruz' deyip vatandaşları uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Günlük 110 hastaya kemoterapi tedavisi uygulanacak.

Sağlık personeline dahi maske, tulum temin edemeyen ülkeler oldu.

Özellikle yaşlı bakım evlerinden yansıyan görüntüler bir ibret, utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır.

Türkiye olarak biz de bu süreçte sağlık sistemimizi test etmekte güçlü ve zayıf yönlerimizi görme imkanı bulduk.

Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır.

Aslında muhalefet modern sağlık kuruluşundan ne anladığını meşhur Sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir.

Yönettikleri mali idarelerde toplu taşım hizmetlerini dahi salgın şartlarına uygun olarak sunmayı beceremediler.

Tüm bunlara rağmen hamdolsun güçlü sağlık altyapımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlığıyla en kritik evreyi başarıyla atlattık.

Kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçları yanında bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık desteği talebini biz karşıladık.

Salgınla mücadele ederken yurt dışındaki vatandaşlarımızı hava, kara ve deniz köprüleriyle yurdumuza getirdik.

Temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet edelim. Maalesef maske takmayanlar var, yanlış yapıyoruz. İhmallerden çok çektik, lütfen dikkat edelim.