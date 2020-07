Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Milletlerin ve devletlerin hayatlarında asırlara sari sonuçları olan dönemler bulunur. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 7 yıldır böyle tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, cesaret ve zafer de vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık.

Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemimize geçişimiz olmuştur. Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Türkiye, dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Sınırlarımız içinde ve dışındaki mücadeleyi ilanihaye sürdürmeye kararlıyız.

Kendi hakkını söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. İster Suriye 'nin Irak 'ın kuzeyinde, ister Doğu Akdeniz 'de, ister Ermenistan 'ın Azerbaycan 'daki kardeşlerimize yönelik saldırılarında mazlumları yardım bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını bugüne kadar ispatladık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte köklü değişikliklere gittik. Bu her türlü değişikliğin hızlı yapılmasını sağlayan dinamik bir yapıdır. Daha iyisini ve daha güzelini bulduğumuzda gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır. Kabine ve üst düzey bürokrasi de üst düzey değişlikler yaptık. Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya düşürdük. Bir de Cumhurbaşkanı Yardımcısı atadık.