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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:02 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 21:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında ulusa sesleniş konuşması yapıyor


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi
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