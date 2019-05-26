Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi sağlam tutmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hep söylediğimiz gibi bizim siyaset imizde milletle inatlaşmak, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış yoktur.

Biz milletimizin kalbinde doğduk, ne halkoymalarında ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de Türkiye geneli ifade eden sonuçlarda hayal kırıklığına uğramadık.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kararın nedeni, kanunsuzluklar, özensizlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar vardır. Her hırsızlık kötüdür, ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hukukunu korumak için mücadele ettik. Bu nedenle YSK 'nın kararını isabetli buluyoruz. Artık 4 hafta var. Bu sürecin gerekçelerini İstanbul halkına anlatmamız gerekiyor. YSK'nın iptal kararını 2 temel sebebe dayandırdığını görüyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedik, aradık şimdi sandık karşımızda. Biz ne kimsenin hakkına göz koyar, el uzatırız, ne de milletimizin gaspına rıza gösteriririz. Bundan sonraki seçimlerde benzer sıkıntıların yaşanmaması için dikkat edeceğiz. Unutmayın en etkili siyaset yüz yüze yapılan siyasettir. Bugün buraya Yassıada 'dan geldim. Yani Yaslıada'dan. Orada Adnan Menderes ve iki arkadaşı idam edildi. Şimdi biz o Yaslıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yapıyoruz. İnşaatın yarıdan fazlası bitti. İnşallah aralık ayında açılışını yapacağız. Burada ulusal, uluslararası toplantıları yapacağız. Yani artık Yaslıada idamla anılmayacak.

Bugün ülkemizin önünde çok önemli sınamalar var. Önümüze çıkartılan siyasi ve ekonomik sıkıntıların kat be kat fazlası bunları çıkaranlarda var. Bunların üstesinden geleceğiz. İçinden geçtiğimiz dönemde önemli olan birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi sağlam tutmaktır.