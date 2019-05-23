Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu güzel ramazan akşamında bizleri böylesine mümtaz bir toplulukla bir araya getiren sayın bakanımıza şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu mübarek günlerde yoksullarla, gariplerle dayanışmasını artıran ihtiyaç sahiplerine el uzatan mazlumların hamisi olan milletimizin tüm fertlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Hamdolsun ki ramazan ayının manevi ikliminde yardımlaşmasını artıran bir milletin evlatlarıyız.

Ülkemizin dört bir yanında kurulan ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor. Ramazanın gelişi ile beraber milletimizin birliği kardeşliği de güçleniyor.

Ramazan oruç ayıdır sabırla nefsimizi terbiye ettiğimiz kutlu bir aydır. Ramazan'a ruh veren oruç ibadeti ise insanın kendi iç muhasebesini yapabilmesidir. Oruç kişinin kendisini yoksulların muhtaçların yerine koyarak onların içinde bulundukları durumu hissedebilmesidir. Oruç sadece açlık değildir. Susuzluk değildir oruç insanın kendisini hayatını sorgulaması bu fani dünyadaki varlık gayesini nereden gelip nereye gittiğini etraflıca tefekkür etmesidir. Kendi nefsini terbiye edemeyenler dünyaya istikamet veremezler.

Yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseleri bize İslam alemi olarak çok ciddi bir muhasebe yapmamız gerektiğini söylüyor. O kadar acı manzaralarla karşılaşıyoruz ki bir Müslüman olarak tarif etmekte anlanlandırmakta zorlanıyoruz. Zaman zaman öyle hadiselere şahit oluyoruz ki hayata ve geleceğe dair umutlarımız yerini karamsarlığa bırakıyor.

Bir sapkın çıkıp üzerine sardığı bombalarla bir ibadethaneyi içerisindeki masumlarla beraber havaya uçurabiliyor. Bir başkası o ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanı töhmet altında bırakmak pahasına kilisede dua eden insanları vahşice öldürebiliyor. İslam adına hareket ettiğini zanneden zavallılar İslam beldelerini işlediklerini cinayetlerle kan ve gözyaşına boğabiliyor.