Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her birimiz Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaya mükellefiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de tüm dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu. Erdoğan, 'Her birimiz kendi alanımızda ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerle Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaya mükellefiz' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Meclisin Şeref Kapısı önündeki alanda eski ve yeni milletvekillerine iftar verdi.

İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Meclis başkanları, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve eski milletvekilleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda yaptığı konuşmada milletvekilleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekillerinin ramazan ayını kutlayan Erdoğan, "Bu gazi mekanda bir araya gelmemize vesile olan sayın Meclis Başkanımıza özellikle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Meclisin, İstiklal Harbi'ni yönettiğini ve düşman kapısına kadar dayanmasına rağmen mücadele azminden en küçük bir taviz vermediğini belirten Erdoğan, "Yine bu Meclisimiz, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlerin uçaklarla, tanklarla, bombalarla yaptıkları saldırılar karşısında dimdik ayakta durmuş, milletimizin kendisine verdiği emanete sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bu Meclis, dünyada çifte gazilik unvanına sahip belki de tek Meclistir." diye konuştu.

Gaziliğin sıradan bir unvan olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu unvana sahip olabilmek için inandığınız değerler uğrunda ölümü göze alacak bir mücadele yürütmeniz gerekiyor. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim istiklalimizin ve istikbal imizin sembolleridir. Milli iradenin tecelligahı olan gazi Meclisimiz de maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Önceki gün İstiklal Harbi'nin başlangıcı olarak kabul edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun 'a çıkışının 100. yılı törenlerine milletçe katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Davete icabet eden siyasi parti genel başkanlarımızla, gençlerimizle, sporcularımızla, Samsun halkıyla gerçekten muhteşem bir tören gerçekleştirdik. Samsun'dan Ankara 'ya kadar süren yaklaşık 11 aylık yolculuk, milletimizin müstevlilere karşı kıyamının tüm Anadolu 'ya ve Rumeli'ye yayılışına vesile olmuştur. 23 Nisan 1920'den bugüne Meclis'imizin serencamı ülkemizin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin bir özeti gibidir. Bu Meclis, Cumhuriyeti kuran meclistir. Bu Meclis, çok partili siyasi hayata geçişin mimarı olan Meclistir. Bu Meclis darbelere, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran meclistir. Bu Meclis ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan, önünü açan bir meclistir."

Erdoğan, TBMM 'nin, milli iradenin üstünlüğü ilkesinden aldığı güçle Türkiye'ye ve millete yönelik tüm saldırıların önünü kesen meclis olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu Meclis, tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini demokratik sistem içinde başarıyla gerçekleştiren meclistir. Bu Meclis, terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, beşinci kol unsurlarıyla ülkemize diz çöktürmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakan meclistir. İşte bunun için bu çatı altında görev yapan her bir arkadaşımız her türlü teşekkürü, her türlü takdiri hak etmektedir. Sizlerin şahsında 1920'den bugüne kadar görev yapmış tüm milletvekillerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

"Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik" vurgusu

Türkiye'nin gücünün, şartlar ne olursa olsun meselelerini demokrasi ve hukuk içinde çözme iradesine sahip çıkma kararlılığından geldiğinin altını çizen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihini şöyle gözden geçirdiğimizde milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Yine ne zaman kendi içimizdeki ihtilafların girdabına kapıldıysak kazanımlarımızı tehlikeye attık hatta kaybettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin en büyük özelliğinin, zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğru, en sağlıklı, en ideal yolu bulmayı hep başarması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sıkıntıları, krizleri, kaosları, saldırıları hep bu şekilde atlatabildik. Milletimiz bugünü ve geleceğiyle tüm ilgili sorumluluğu da yetkiyi de görevi de kendi adına yasamada işte bu Meclise, yürütmede Cumhurbaşkanı olarak şahsıma, yargıda da yargı kurumlarına vermiştir. Güçler ayrımı denen bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek milletimizin umutlarına ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Her birimiz kendi alanlarımızda ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerle Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakla mükellefiz.