Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Senegal'in başta kendi çevresi başta olmak üzere kıta genelindeki öncü rolünü biliyor ve takdir ediyoruz. İnşallah bu rolün ileride daha da güçleneceğine inanıyorum. Senegal bizim için değerli bir dost ve stratejik ortaktır.

Senegal de Türkiye'nin 15 Temmuz 'da bir kara gün dostu olduğunu ispat etmiştir. Senegal hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemize karşı sergilediği dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Bu asil duruşu ve tavrı hiçbir zaman unutmayacağız.

FETÖ ile mücadelemizde Senegal'le işbirliğini aralıksız sürdüreceğiz. Senegal'deki FETÖ okullarının kapatılması çok önemlidir. Maarif Vakfı'mız tarafından Senegal'de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz. Bu okullar iki devletin teminatı altında faaliyet gösterecek. Senegal hükümetine Maarif Vakfı'na verdiği destek için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Sayın dostum Macky Sall ile ikili ilişkileri bir kez daha değerlendirme fırsatı buldum. 2013 yılında başbakan olarak ziyaret ettiğim Senegal ile aldığımız kararların o günden bugüne hayata geçtiğini görüyorum. Nasıl 2013'ten sonra ilişkilerde yeni bir ruh geliştiyse, bu ziyaretten sonra da ilişkilerde yeni bir ruh yakalanacağına inanıyorum.

Ülkelerimiz arasındaki ticaretimiz 2017 yılında ilk kez 200 milyon dolar bandını geçerek 250 milyon dolara yaklaşmıştır. İnşallah şimdi bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız. Fakat ticaret hacmini yükseltmek kadar onu dengede tutmak da önem göstermektedir. Aksi takdirde bu başarılar sürdürülebilir olamaz. Bizim için Türkiye'nin potansiyelini Senegal'de tanıtmak ne kadar önemliyse, Senegal'in potansiyelini de Türkiye'de tanıtmak o kadar önemlidir.