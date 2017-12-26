Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Bütün bu petrol kaynaklarını malum kişiler kullanmasın. Bu ülkenin evlatlarını bunu kardeşleriyle birlikte yapsın. İlişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutunda yeni bir dönem başlatacağımıza inanıyorum. Bugünkü ziyaretimiz gayet başarılı geçti. 7 anlaşma imzalandı, hayırlı olsun. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve yatırımların korunma anlaşmasını bugün imzaladık."

"Çad, bizim için Afrika politikamızda çok kritik bir ülkedir. 15 yıl önce Afrika'da bizim 12 büyük elçiliğimiz vardı. Şimdi 39 büyük elçiliğimiz var. Bu sayıyı yeterli bulmuyoruz. Dışişleri Bakanlığımız 41 diyor. Çad'ın daha da kalkınması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Terörün ne olduğunu biz gayet iyi biliriz. Biz teröre çok kurban verdik. Biz damdan düştük, damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Gerisi anlamaz."