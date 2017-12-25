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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı

AA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 21:46 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 22:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "'Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:
 
"Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz."

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