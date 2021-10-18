Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün Türkiye-Angola ilişkilerinde tarihi bir günü yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. Türkiye Angola iş formunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gayet verimli istişareler gerçekleştirdik. Türkiye Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya her alanda ilişkilerin tümüyle önündeki engelleri kaldırmaktır. İki ülke iş dünyasının birbirini tanıması büyük önem arz ediyor. G20 üyesi Türkiye ile Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması her iki ülke içinde kayıptır. Tarihi bir adım attık. 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ikili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. İlişkilerimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan iş birliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Oldukça geniş bir yelpazede işbirliğimizi derinleştirmeye çalıştık. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü inşallah aralıkta gerçekleştireceğiz. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesinde açtık. Önümüzdeki dönemde büyükelçiliklerimizin sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz.

Salgının zirvesinde G-20 ülkelerinin çoğu havlu atarken biz en çok büyüyen ikinci ülke olduk. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz. Şu an dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor. Otomotiv sektöründe kendi tasarımımız olarak elektrikli aracımızı 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz. THY kıtada 41 ülkede 61 noktaya sefer düzenliyor. Bankacılık sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi de yeni yatırımların önünü açacaktır. Karadeniz'de 540 milyar metroküplük doğal keşfi gerçekleştik. Doğal gazın yaygın kullanımı ve hanelere ulaştırılmasında başarı hikayesi yazdık. Yöneticiler olarak daima sizlerin yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum.