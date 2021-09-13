Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferler Başkent'i tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana "dur" diyerek İstiklal'le sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir.

ASKERLERİMİZ ZAFER KESİNLEŞENE KADAR AYNI AZİMLE MÜCADELE ETMİŞTİR

Bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. 1 yıl sonra 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanmıştır.

İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetli, minnetle yad ediyorum.

BU BÖLGEYİ TARİHİ MİLLİ PARK İLAN ETTİK

Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Bu bölgeyi tarihi milli park ilan ettik. Kapsamlı çalışma başlattık. Çarpışmaların yaşandığı bölgeleri, ziyaretçi merkezleri, müzelerle donattık.