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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

13 Eylül 2021 Pazartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Zaferi’nin 100.Yılı Kutlama Programı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetli, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 
 
Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferler Başkent'i tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana "dur" diyerek İstiklal'le sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir.
 
ASKERLERİMİZ ZAFER KESİNLEŞENE KADAR AYNI AZİMLE MÜCADELE ETMİŞTİR
 
Bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. 1 yıl sonra 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanmıştır.
 
İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetli, minnetle yad ediyorum.
 
BU BÖLGEYİ TARİHİ MİLLİ PARK İLAN ETTİK
 
Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Bu bölgeyi tarihi milli park ilan ettik. Kapsamlı çalışma başlattık. Çarpışmaların yaşandığı bölgeleri, ziyaretçi merkezleri, müzelerle donattık.
 

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