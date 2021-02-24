Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki salı günü açıklayacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu gece saat 3'e kadar beraber çalıştık. Durmak yok yola devam. Genç ve dinamik kadro ile yola devam ediyoruz. AK parti geleceği kuşatan bir parti. Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde, hala Türkiye'de alternatifsiz konumda bulunmamızı bu değişim gerçeğine borçluyuz.

Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimiz de en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçtiği halde Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz olmamızı bu değişim gerçeğine borçluyuz. Bugün İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Salgın şartları sebebiyle bir kaç il dışında bunu gerçekleştiremedik. Kongrelerimize canlı bağlantı ile iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanına ortak olmaya çalıştık. 24 Mart'ta Olağan Kongremizi Ankara 'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.

İstanbul için dünyanın merkezi derler. Böyle bir şehre hangi ünvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır. Hakkını verir, bedelini öderseniz bu şehir sizi bağrına da basar, zirveye de yükseltir. İstanbul bir başka sevgilidir. İstanbul'u küstürürseniz vay halinize. Böyle bir durumda değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız. İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir. İstanbul eşsiz konumu, tarihi mirası, tabii güzellikleri, engin birikimi ve insani değerleriyle kainatın en kıymetli hazinesi demektir. İstanbul'a ömrümüzü adadık.

"BİZ CEVABIMIZI 'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE' DİYEREK VERDİK"

Ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gençler, onlar Yeni Zelanda 'daki katilin ağasından Ayasofya minarelerini kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'zulüm 1453'te başladı' diyerek verdiler, biz cevabımızı 'büyük ve güçlü Türkiye' diyerek verdik. Onlar başlattıkları darbeyle istiklalimize el uzattılar, biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik.

Onlar ezanları susturmak için kapılara dayandılar. Bira kutularıyla beraber o camiimizi girenler bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, edepsizler, teröristler değil mi?

Gezi Olayları 'nda da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir.

Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dinmeden süren selalarımızla verdik, onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler, biz cevabımızı Rabia'mızla verdik. Onlar gençlerimizi değerlerinden uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimize 2053 vizyonunu emanet ederek verdik.

İstanbul'u yanımıza aldığımızda içerideki hainlerden dışarıdaki düşmanlara kadar yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Hiç kimsenin bu şehre, ülkeye, millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz olmuştur, belki hatalarımız da olmuştur. Hepsi de giderilir, hepsi de tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet heyecanını ve iradesini güçlendirerek sürdürmektir.

Bizim İstanbul'u aşkla seviyoruz ifademiz sadece bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bu sözün gerisinde çok büüyk bir müktesebat var. Mesela sadece son 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Sadece son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. 275 milyar.

Eğitimde 38 bin 361 yeni derslik kazandırdık, 1 milyonun üzerinde yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü 37 bin 500 akademik personelin çalıştığı İstanbul'a toplam 38 adet yeni üniversite kurduk. Birkaç yıl içinde de yüksek öğrenim yurt kapasitesini 2 katından fazla artıracak yatırımlarımız şu anda sürüyor.