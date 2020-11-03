Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Saat 22.00'den sonra yasak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır

Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir.

Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ

Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, denetimleri sıklaştırarak binalarımızı sağlama almak mecburiyetindeyiz.

İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir.

Bizi üzen yalan ve provokatif haberlerle gündemi zehirlemeye çalışanların ortaya çıkmasıdır. Enkazların hala kaldırılamadığını söyleyen cahil izansız vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Türkiye genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İstanbul 'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum. Bu çerçevede Türkiye genelinde geçerli olacak şekilde şu hususları kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Paket servis hariç lokanta, restoran, hastane , berber, nikah, düğün, salonu, halı saha, tiyatro, sinema vb iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.