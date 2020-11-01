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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar!

01 Kasım 2020 Pazar - 15:55 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
 
Samsun'a eski rakamlar 30 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Tarım, turizm, ticaret, sağlıkta Samsun'u çok farklı bir noktaya taşıdık. İşte tüm Türkiye gibi Samsun da geleceğine çok daha farklı bir umutla bakıyor. Sadece çevre illere değil tüm Karadeniz'e ilham kaynağı olan Samsun'un bu başarıları ile bizler de her zaman gurur duyuyoruz.
 
Tren trafiğini çok daha güvenli hale getirdik. Böylece Samsun, Tokat ve Sivas illerinde yaşayan vatandaşlarımız çok daha güvenli ve hızlı seyahat etmeye başladı.
 
Samsun-Sivas arası 8 saat 50 dakika olan tren süresi 5 saat 45 dakikaya düştü
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar TCDD Samsun Garı
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