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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

12 Eylül 2020 Cumartesi - 15:32 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşuyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 
 
Vesayetten demokrasiye, milli irade sempozyomunun ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.
 
Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere özellikle teşekkür ediyorum.
 
İnsanlık tarihinde pek çok yönetim biçimi vardır. Bu yönetim sistemleri içinde milli irade üstünlüğüne dayalı olanların ayrı bir yeri bulunuyor.
 

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