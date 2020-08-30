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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklama! 'Bağını koparmış zavallılar'

30 Ağustos 2020 Pazar - 16:28 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
Roketsan çalışanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos'unu tebrik ediyorum aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
 
Malazgirt, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da o kadar bizimdir. Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz.
 
Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.
 
Zaferler bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz.
 
İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.
 

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