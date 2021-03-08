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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklama: Dünyada ikinciyiz!

AA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 12:37 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Yatırımcılara çağrıda bulunan Erdoğan, 'Büyümede Çin'den sonra ikinci sıradayız' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin  uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla  atlatan nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Sağlık altyapımızın gücü  sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini  ücretsiz olarak sunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311  milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya  çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma  kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık." dedi. 
 
 
Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun (UİP) düzenlediği  Boğaziçi Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör  Merkezinin (UNDP IICPSD) hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının  yapıldığı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulunun ilan edileceği programa bir video  mesaj gönderdi.
 
Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülkeler ve tüm insanlık için  hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle zirvenin  bu sene hibrit bir programla gerçekleştirildiğine değinerek, organizasyonda emeği  geçenleri tebrik etti ve zirveye katkı sunan katılımcılara şükranlarını sundu.
 
 
Erdoğan, koronavirüs salgınının beşeri ilişkilerden sağlığa,  ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz  etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer  rakamlar, salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir.  Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik  oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve  sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden  biridir. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten  tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı  günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda  bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan  bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal  destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla  milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık."
 
 
"Etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta açıklanan büyüme ve  ihracat rakamlarının Türkiye'nin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koyduğunu  vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla  Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da  benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize  uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş  Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin açıklayacağı Sürdürülebilir  Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi  önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Bu süreçte yatırımların  miktarı kadar elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin  farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya  fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik,  sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları  insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve  sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz."
 
 
Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı  bir dönemde etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inandığını ifade eden  Erdoğan, zirvede ayrıca Etki Yatırımı Danışma Kurulunun ilan edilecek olmasını bu  yönde atılmış değerli bir adım olarak gördüğünü söyledi.
 
Erdoğan, "Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız  aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz." dedi.
 
 
Bu önemli projeye öncülük eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  Özel Sektör Merkezine, Etki Yatırımı Platformu Etkiyap'a, Türkiye Kalkınma ve  Yatırım Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür eden Erdoğan, Etki  Yatırımı Danışma Kurulunda görev alanları tebrik etti ve zirvenin başarılı  geçmesini diledi.
 

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