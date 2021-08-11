Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama

YANGINA MÜDAHALEDE YETERSİZ KALINDIĞI ELEŞTİRİLERİ

Ülkemiz yangınlarla mücadelede 2 asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra her türlü teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek sayılarını artırdık.

Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak bin 78'e çıkardık. Araç parkında olmayan su ikmal araçlarından 281 tane daha aldık. Yangınlara anında müdahale için 2270 tane ilk müdahale aracı aldık. İş makinesi parkımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık.

Yangınla mücadele hava filomuz ise çok daha verimli hale getirdik. Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Kiralama yollarına da gittik, dost ülkelerden de destekler geldi. Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli helikopterlerden 2002 yılında 18 adet var iken 2020'de bunu 39'a çıkardık, bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı. Bu helikopterlerle çok ciddi işler gördük.

YANGINA MÜDAHALEDE BÜYÜK BAŞARI

Rusya'dan 3 tane aldık bu süreç içerisinde. Önümüzdeki yıl daha farklı bazı düşüncelerimiz var. Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Yangınlarda ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'lar sayesinde ilk müdahaleyi 12 dakikaya indirdik.

Termik santraller bizim için hakikaten en büyük felaket noktalarıydı ve bu termik santrallerde olaya müdahale imkanını süratle yakaladık. Hem etrafını açmak suretiyle oradaki yangını söndürmeyi rahatlattık hem de oradaki personeli boşaltma noktasında attığımız adımlar takdire şayandı.

Yangınla mücadele ediyorsunuz, yangınla mücadele ederken bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangının içinden çıkan itfaiyecimiz kendini adeta ölüme feda eden bir kahraman. Bu yetersiz kalmanın tanımı nedir? 6 tane bakanım her an orada oldu. Tüm itfaiye ekiplerimiz orada oldu. AFAD 'ıyla, Kızılay 'ıyla tüm kurumlarımız orada oldu. Bunu söyleyenler acaba kendileri bunu nereden izlediler?

Biz bütün ekibimizle burada başarılı olduğumuza inanıyoruz. Toplam 18 suatar uçak, 66 helikopter, 9 İHA, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 430 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel iş yaptı.