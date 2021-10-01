01 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -0.43 EURO 10,2660 -0.40
USD 8,8590 -0.33 ALTIN 499,760 -0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı!

01 Ekim 2021 Cuma - 11:22 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin  önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı  Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları...

Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.
 
Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye’deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah’tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
 

ETİKETLER

cumhurbaşkanı erdoğan oğuzhan asiltürk başsağlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.