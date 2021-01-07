Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret ediyor.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
07 Ocak 2021 Perşembe - 14:13 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret ediyor.
- Ölümsüzlük mantarı! Kilosu 3 bin lira
- Kredi açıklaması! Ve belli oldu, düştü...
- Sakarya'da feci kaza! Milli motosikletçi Can Alexander Öncü...
- Bilecik'te uyuşturucu operasyonu! Aralarında avukat da var...
- Cinayetin detayları kan dondurdu! Emniyet kemeriyle boğup cesedi yakmış
- Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması!