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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret

07 Ocak 2021 Perşembe - 14:13 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret ediyor.


 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ziyaret
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