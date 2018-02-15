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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray Hafiftaş için taziye mesajı

15 Şubat 2018 Perşembe - 10:41 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 10:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği  Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları  kaydetti: "Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin  bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın  sevgisini kazanan, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli  sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat  camiamıza başsağlığı diliyorum."

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