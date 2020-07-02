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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme sonrası ilk yurt dışı ziyareti

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 12:04 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR",  saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay ve Vali Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
 
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma  Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile  bir araya geleceği görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm  boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı  ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed  Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı  görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaret
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