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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gara düştü iş bitti!

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 14:47 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 17:59

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Erdoğan, "Gara hadisesi milletimiz ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturmak fikrimizi pekiştirdik. Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son  olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör  örgütüyle mücadele ediyoruz." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl  Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre salonundaki vatandaşların Perşembe günü  idrak edilecek Regaip Kandili'ni kutladı.
 
Mübarek günlerin hürmetine Allah'tan şaban ve ramazan aylarına hayırla  ulaştırmasını dileyen Erdoğan, "Allah'ın bizi her türlü afetten, felaketten,  musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum. 11 ayını geride bıraktığımız  koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik.  Karadeniz'i, Trabzon'u özlemişiz." diye konuştu. Erdoğan, hem sıla-i rahim  yaptığını hem de Rizeli ve Trabzonlu hemşehrileri ile hasret giderdiğini ifade  etti.
 
 
"Yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerde görev alan partilileri tebrik etti,  kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu, ahirete  irtihal eden partililere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Birkaç gündür yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi  çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da  silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle  mücadele ediyoruz. Bu son hadise, Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın  kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatların, sınırlarımızın emniyeti, milli  güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli  olduğunu bir kez daha ispatladı. Yine bu hadise, PKK terörüne karşı içeride ve  dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı  işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK  diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, kafalarındaki  sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye  çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken  aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse  girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz."
 
 
Şehitliğin bir yok oluş olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Allah  yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz."  ayetini anımsattı.
 
Son olarak iki yüzbaşı ve bir başçavuşun Allah, vatan yolunda şehadete  yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları,  öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların,  izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor." dedi.
 
Tribünlerdeki gençlere ve kadınlara dikkati çeken Erdoğan, şunları  kaydetti:
"(Biz bu günler için varız) diyorlar. Ben inanıyorum ki bu günler için  var olan bu analar, bu gençler, bu teröristlere evelallah bu toprakları mezar  edecekler, mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten  çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde  kendini belli ediyor."
 
Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Gençler,  evvelallah Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bütün oraları bunlara biz  zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar  olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik  korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara  mezar olacak. Durmak yok yola devam, bu böyle bilinsin." diye konuştu.
 
 
"Güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi"
Erdoğan, yaşanan acıların milleti birbirine daha da yakınlaştırdığını,  bağları sıkılaştırdığını aktararak "Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi  korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı  pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü,  Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız  harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru  genişleteceğiz." dedi.
 
Muhalefete konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeleri hatırlatan  Erdoğan, şunları söyledi:
"Bugün Milli Savunma Bakanı'm, İçişleri Bakanı'm bir heyet olarak önce  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler ve bu olaylarla ilgili  kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da  bilgilendirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'mızın  bir kanadı, Sayın Devlet Bahçeli ise 'Zaten Meclis'te biz sizi dinleyeceğiz, biz  size inandık, güvendik, biliyoruz dolayısıyla bize gelmenize gerek yok.' dedi ve  şu anda yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız zaten  malum, farklı. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, dayanışma içindeyiz ve  Allah'ın izniyle bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan sathında da  gösteriyor."
 
 
"Teröristlere nefes aldırmayacağız"
Teröristlerin gelmesini beklemeyeceklerini, gidip inlerinde onların  başlarını ezeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Sınırlarımızda ve sınırlarımızın  ötesinde kahraman askerlerimizle, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik  korucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da  kalmayacağız, bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale  getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız." dedi.
Erdoğan, salonda bulunan kadınların tezahüratları üzerine Tonya,  Akçaabat, Çarşıbaşı, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Beşikdüzü kadınlarının  cesaretini gördüğüne işaret ederek "Biz size inandık, şu heyecanınızda şunu  görüyorum, sizler de bize inandınız. Öyleyse Allah'ın izniyle bu davayı kimse  çökertemez. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri  paylaşacağımız bir dönem olacaktır." diye konuştu.
 
Milletin bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davasının Malazgirt  Zaferi'nin ardından Anadolu'yu yurt haline getirmeye başlamasından beri sürdüğünü  vurgulayan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus  Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe Programı olduğunu hatırlattı.
 
 
"Çok çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz"
Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılı vesilesiyle düzenledikleri bu  programla yaşanılan toprakların fetihle ve gönül kazanmayla nasıl vatan haline  getirildiğini bir kez daha hatırlayacaklarına dikkati çeken  Erdoğan, "Dünyanın  en gözde coğrafyasında hüküm süren bir millet olarak mücadelesiz geçmiş tek bir  günümüz bile yoktur. Sahip olduğumuz vatanın güzelliğinin bu uğurda akıttığımız  her damla alın terini ve her damla kanı hak ettiğine inanıyoruz. Hem coğrafi  olarak mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin zenginliğine sahip çıkmak hem kendi  kadim medeniyetimizi yeniden yükseltmek için daha çok çalışmak mecburiyetinde  olduğumuzu biliyoruz." dedi.
 
 
Bunun için son 18 yılda Türkiye'ye her alanda Cumhuriyet tarihinin  tamamında yapılanların katbekat fazlası yatırım, hizmet ve eser kazandırdıklarını  kaydeden Erdoğan, "Vatan topraklarımız üzerinde yaşayan her bir insanımızın  refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımları attık." diye konuştu.
 
Erdoğan, "Bize her yer Trabzon" sloganları üzerine "İHA'lar, SİHA'lar,  Akıncı, Sürmeneli hemşehrilerimin eseri olarak ortada." dedi.
 

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