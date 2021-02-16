Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gara düştü iş bitti!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre salonundaki vatan daşların Perşembe günü idrak edilecek Regaip Kandili'ni kutladı.

Mübarek günlerin hürmetine Allah'tan şaban ve ramazan aylarına hayırla ulaştırmasını dileyen Erdoğan, "Allah'ın bizi her türlü afetten, felaketten, musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum. 11 ayını geride bıraktığımız koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz 'i, Trabzon 'u özlemişiz." diye konuştu. Erdoğan, hem sıla-i rahim yaptığını hem de Rizeli ve Trabzonlu hemşehrileri ile hasret giderdiğini ifade etti.

"Yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerde görev alan partilileri tebrik etti, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal eden partililere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç gündür yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise , Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak 'ın kuzeyinde ve Suriye 'de yürüttüğü harekatların, sınırlarımızın emniyeti, milli güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Yine bu hadise, PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz."

Şehitliğin bir yok oluş olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz." ayetini anımsattı.

Son olarak iki yüzbaşı ve bir başçavuşun Allah, vatan yolunda şehadete yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları, öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor." dedi.

Tribünlerdeki gençlere ve kadınlara dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Biz bu günler için varız) diyorlar. Ben inanıyorum ki bu günler için var olan bu analar, bu gençler, bu teröristlere evelallah bu toprakları mezar edecekler, mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor."

Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Gençler, evvelallah Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bütün oraları bunlara biz zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam, bu böyle bilinsin." diye konuştu.

"Güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi"

Erdoğan, yaşanan acıların milleti birbirine daha da yakınlaştırdığını, bağları sıkılaştırdığını aktararak "Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz." dedi.

Muhalefete konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeleri hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Milli Savunma Bakanı'm, İçişleri Bakanı'm bir heyet olarak önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler ve bu olaylarla ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'mızın bir kanadı, Sayın Devlet Bahçeli ise 'Zaten Meclis'te biz sizi dinleyeceğiz, biz size inandık, güvendik, biliyoruz dolayısıyla bize gelmenize gerek yok.' dedi ve şu anda yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız zaten malum, farklı. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, dayanışma içindeyiz ve Allah'ın izniyle bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan sathında da gösteriyor."

"Teröristlere nefes aldırmayacağız"

Teröristlerin gelmesini beklemeyeceklerini, gidip inlerinde onların başlarını ezeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizle, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız." dedi.

Erdoğan, salonda bulunan kadınların tezahüratları üzerine Tonya, Akçaabat, Çarşıbaşı, Ortahisar, Araklı , Sürmene ve Beşikdüzü kadınlarının cesaretini gördüğüne işaret ederek "Biz size inandık, şu heyecanınızda şunu görüyorum, sizler de bize inandınız. Öyleyse Allah'ın izniyle bu davayı kimse çökertemez. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır." diye konuştu.

Milletin bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davasının Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu 'yu yurt haline getirmeye başlamasından beri sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe Programı olduğunu hatırlattı.

"Çok çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz"

Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılı vesilesiyle düzenledikleri bu programla yaşanılan toprakların fetihle ve gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirildiğini bir kez daha hatırlayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Dünyanın en gözde coğrafyasında hüküm süren bir millet olarak mücadelesiz geçmiş tek bir günümüz bile yoktur. Sahip olduğumuz vatanın güzelliğinin bu uğurda akıttığımız her damla alın terini ve her damla kanı hak ettiğine inanıyoruz. Hem coğrafi olarak mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin zenginliğine sahip çıkmak hem kendi kadim medeniyetimizi yeniden yükseltmek için daha çok çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Bunun için son 18 yılda Türkiye'ye her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası yatırım, hizmet ve eser kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Vatan topraklarımız üzerinde yaşayan her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımları attık." diye konuştu.

Erdoğan, "Bize her yer Trabzon" sloganları üzerine "İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, Sürmeneli hemşehrilerimin eseri olarak ortada." dedi.