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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı: Davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.
Erdoğan, "Necmettin Erbakan davasına son nefesine kadar sahip çıktı. Fil dişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletinin içinde vizyon sahibi bir insandı." ifadelerini kullandı.


Erdoğan mesajında, sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyerek,  54'üncü hükümetin Başbakanı, Milli Görüş hareketinin lideri; dava, aksiyon ve  ilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet niyaz etti.
 
Başta Oğuzhan Asiltürk olmak üzere 1960'lardan itibaren merhum  Erbakan'la yol yürümüş; davaya aşkla hizmet etmiş Milli Görüş hareketinin tüm  çınarlarını rahmetle yad eden Erdoğan, Erbakan'ın aziz hatırasına sahip çıkan  ESAM'a, ESAM Başkanı Recai Kutan'a, ESAM çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye  idealine gönül verenlere teşekkür etti.
 
Büyük dava adamları ile gönül ve fikir insanlarının, gökteki yıldızlar  gibi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gecenin zifiri karanlığında yıldızlar nasıl  bize yönümüzü gösterirse o insanlar da bağrından çıktıkları milletlerine zor  zamanlarda birer ışık olur. Onlar; ortaya koydukları eserleriyle engin gönül  dünyalarından yayılan hikmet dolu fikirleriyle Hak yolunda gerektiğinde canları  pahasına verdikleri mücadeleleriyle içinde yaşadıkları toplumlara rehberlik eder.  Onlar; aydınlık yüzleriyle yolumuzu aydınlatan birer şimal yıldızı; hak davanın,  ülkeye ve millete hizmet davasının birer sancaktarıdır." diye konuştu.
 
Çok uzun yıllar kendisiyle siyaset yaptığı merhum Erbakan'ın işte  böyle abidevi ve çok yönlü bir insan olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Rahmetli Hocamız, 85 yıllık çileli ömrünü öğrenmeye, öğretmeye,  hizmete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış büyük bir münevverdi. Siyasetteki  mücadelesinin öncesinde akademideki özellikle mühendislik alanındaki üstün  başarılarıyla temayüz etmiş gerçek bir bilim adamıydı. Merhum Erbakan, fildişi  kulelerde ahkam kesmek yerine milletin içinde, milletiyle birlikte ülkesi için  çalışan vizyon ve misyon sahibi bir şahsiyetti. Türkiye'nin sanayileşmesine  ömrünü vakfeden Hocamız, traktör ışığında fabrika temelleri atacak kadar vatanına  aşık bir vazife insanıydı. O, ömrü boyunca hep rüzgara karşı yürümesine rağmen,  hiçbir zaman yılmadı; yılgınlığa ve ümitsizliğe asla kapılmadı. 'Bir çiçekle  bahar olmaz' diyenlere, 'Her barın bir çiçekle başladığını' söylemiş, buna  inanmış, siyaset mücadelesini hep bu ruhla yürütmüştür.
 
1970'lerden itibaren içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinin  tamamında 'Yeniden büyük Türkiye' idealine sıkı sıkıya sarılmıştır. Ülkeyi esir  alan, milletin kıt kaynaklarını adeta yurt dışına peşkeş çeken 'montaj sanayi'  yerine, 'ağır sanayi' hamlesini savunmuştur. Erbakan Hocamızın, Kıbrıs Barış  Harekatı'ndaki rolü ise tarihimize altın harflerle yazılmış bir başka önemli  başarısıdır. Kurduğu 5 partinin 4'ü kapatılmasına rağmen, o her zaman siyaseti,  siyasetin imkanlarını savunmuş; sokağa ve şiddete asla prim vermemiştir. Merhum  Erbakan, bizzat kendi ifadesiyle 'Batıl bir davada zirve olmaktansa, hak olan  davada zerre olmayı' tercih etmiştir."
 
"Kendi davasını savunmuş, daima kendi ideallerinin peşinde  koşmuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhum Necmettin Erbakan'ı sadece Türkiye ve  Türk siyaseti üzerinden okumanın onun yarım asırlık mücadelesini dar kalıplara  hapsetmek olduğunu söyledi.
 
Erbakan'ın ilk günden beri davasının esasının şefkat, hedefinin de tüm  insanlığın saadeti olduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, "Gerek 1990'ların  başında ESAM'ın öncülüğünde başlatılan Müslüman Topluluklar Birliği kongreleri,  gerekse 1997 yılında kurulan D-8 teşkilatı, merhum Erbakan'ın bu küresel  vizyonunun en somut örnekleridir. Hocamızın İslam alemine yaptığı eşsiz  katkılardan biri de hak ve batıl mücadelesinde, hak ve adalet arayışlarında  Müslümanları demokratik sivil siyasete teşvik etmesidir. 'Siyaseti önemsemeyen  Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir.' diyen Erbakan,  ziyaretine gelen kanaat önderlerine mücadelelerini meşru zeminde sürdürmeleri  gerektiğini ifade etmiştir." değerlendirmesini yaptı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikbalin teminatı olarak gördüğü gençlere çok  büyük ihtimam gösteren Erbakan'ın, "Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı  değil, imanlı ve inançlı gençliğidir." diye tarif ettiği feragat ehli ve fedakar  bu neslin yetişmesi için, ömrünün sonuna kadar çalıştığını ve çabaladığını dile  getirdi.
 
Merhum Erbakan'ın hayatına ve mücadelesine bakıldığında özellikle öne  çıkan hususun onun özgünlüğü olduğunu aktaran Erdoğan, "Hocamız mevcut siyasi  akımlara eklemlenmek yerine millete üçüncü bir yol önermiş. Kendi davasını  savunmuş, daima kendi ideallerinin peşinde koşmuştur. Kurucusu olduğu Milli  Görüş, ilhamını medeniyet değerlerimizden alan, milletin kadim değerlerinden  beslenen, ayağı hep bu topraklara basan yerli ve milli bir harekettir. Bu  hareketin hedefi ise Türkiye'nin istiklalini ve aziz milletimizin istikbalini  savunmak, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın huzur ve selameti için mücadele  etmek olmuştur. Erbakan Hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak  nitelense de iddialarından ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Yeniden  büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine  kadar sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
 
"İslam dünyasının kanayan yaralarına daima merhem olmaya çalıştık"
"Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum Erbakan’ın  hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir  kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullanan Erdoğan,  şöyle devam etti:
"28 Şubat döneminin evlatlarımızı maruz bıraktığı adaletsizlikleri  ortadan kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik. İmam Hatip  okullarının kapısına vurulan prangaları parçalayıp attık. Milletin  üniversitelerini hiçbir ayrım yapmadan milletimizin evlatlarının tamamına açtık.  Erbakan'ın milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü Başkanlık sistemini,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemize kazandırdık. 86 yıllık mahzunluğun  ardından Sultan Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak mümin  gönüllerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camisi'nin yanı sıra Taksim Camisi'ni de  inşa ederek İstanbul'umuzun kadim kimliğini daha da güçlendirdik. Savunma  sanayinde özellikle Türkiye'yi kendi silahını, kendi gemisini, kendi topunu,  kendi insansız hava araçlarını üreten, bunları ihraç eden bir ülke konumuna  getirdik. Filistin ve Kudüs meselesi başta olmak üzere İslam dünyasının kanayan  yaralarına daima merhem olmaya çalıştık. Karşımızda kim olursa olsun hakkı  haykırmakta ve adaleti savunmakta hiçbir zaman çekinmedik. Ulaşımdan sağlığa,  adaletten emniyete, tarımdan enerjiye, dış politikadan hak ve özgürlüklere, her  alanda Türkiye'yi tarihinin en iyi seviyelerine taşıdık."
 
Erbakan'ın hep hayali olan büyük, güçlü, müreffeh lider Türkiye'yi  kurana kadar durmayacaklarını, 94 ruhu ve 2053 vizyonu ile çalışmaya devam  edeceklerini kaydeden Erdoğan, "ESAM'ın düzenlediği bu sempozyum hem rahmetli  Erbakan Hocamızın hatırasını yad etme, hem de geride bıraktığı çok yönlü mirası  anlama bakımından faydalı olacağına inanıyorum. Sempozyumun hayırlara vesile  olmasını temenni ediyor, Prof. Dr. Erbakan Hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet  diliyorum." dedi.
 

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