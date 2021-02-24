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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeyi duyurdu: Talimatı verdim!

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 12:37 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Erdoğan yüksek fiyatla mücadele ilgili olarak, "İnşallah 1 Mart'tan itibaren beklentileri karşılayacak adımları atacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin saysını 180'den 500 çıkarma kararı aldık. Gerekirse daha sonra bu sayıları 1000'e kadar arttıracağız. Devletin görevi bu. " dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin  D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 yıl  önce, 21 Şubat 2018'de, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurdukları Cumhur  İttifakı'nı, TBMM'ye verdikleri bir kanun teklifiyle hukuki zemine kavuşturma  yolunda ilk adımı attıklarını hatırlattı.
 
Geriye doğru bakıldığında Cumhur İttifakı'nın, Türk siyasi hayatının  sadece en başarılı değil aynı zamanda en ilkeli, onurlu ve hasbi ittifakı  olduğunu gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin  birliği, devletimizin bekası çerçevesinde oluşturduğumuz anlayış birliğinin,  Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü tarihi mücadelenin başarısında çok  büyük katkısı vardır." diye konuştu.
 
 
Aynı şekilde terörle mücadeleden ekonomik tuzaklara kadar nice  saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın bu güçlü zemininde karşılayıp boşa  çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin  lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her  hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP,  bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli  hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak, ortaya da  kimi bulursa doldurarak, kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın  içinde, ülkenin bütünlüğü konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız."  ifadelerini kullandı.
 
"Kırk yamadan oluşan CHP heyulası"
Bu zoraki ittifakın içinde, milletin birlik ve beraberliği konusunda  anlayış birliğinin izinin bulunamayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Bu zoraki ittifakın içinde, Türkiye'nin maruz kaldığı uluslararası  saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Peki bu  çarpık yapının içinde ne var? Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri  muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı,  daha doğrusu bir heyula var. Biliyorsunuz heyula, tek başına fiili varlığı  olmayan, ancak başka bir varlıkla anlam kazanabilen maddedir. Kırk yamadan oluşan  CHP heyulasını kuvveye dönüştüren ise ne milli ve manevi bir saiktir ne de insani  bir hedeftir. CHP kendi başına planı, programı, projesi, hayali, hedefi, gayreti,  eseri, mücadelesi olmayan, ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz  etkiyle harekete geçen bir partidir."
 
 
"CHP kayıp bir partidir"
"CHP'nin içinde millet olmadığını" ifade eden Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Çünkü millet, tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini bilir.  CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü CHP sadece lafını ettiği, istismarını  yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir.  CHP'nin içinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına,  ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz zaten öyle bir müktesebatı da  bulunmuyor. CHP'nin içinde adalet yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadığı  vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP'nin içinde milli  ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına  göre değil, önüne konulan senaryolara göre belirler. CHP'nin içinde sürekli  istismarını yaptığı değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi içindeki taciz,  tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir  bataklığına saplanmıştır. CHP'nin içinde ideal de yoktur. Çünkü bu partide  insanlar gayretleri veya birikimleriyle değil, cari yapıya olan uyum  yeteneklerine göre konumlandırılır. Sadece bireysel hedefleri için çalışır.
 
 
Velhasıl aslında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula  haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Ülkemizin de milletimizin de vaktini ve  enerjisini heba etmese, elbette CHP'nin bu hali bizi zerre kadar ilgilendirmez.  Ama mesele memleket meselesi, mesele millet meselesi olunca bunları görmezden  gelme hakkımız olamaz. Buradan Gazi'nin mirasına hürmeten CHP'ye gönül vermiş  veya herhangi bir sebeple oy tercihini ondan yana kullanan vatandaşlarıma  sesleniyorum: Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp, sadece siyasetin  değil, tüm ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, sadece geçtiğimiz  günlerde yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerimizde  yaşanan manzaralar bile tek başına bu gerçeği göstermeye yeterlidir."
 
Erdoğan, "Ben laf etmeyeceğim. İsterseniz gelin bu görüntüleri  beraberce yeniden hatırlayalım. Bunları şöyle ekranda izleyelim. Herhalde Bay  Kemal de izliyordur." diyerek, "CHP'li belediyelerin beceriksizliği" başlıklı  videoyu izletti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP; çöp, çukur, çamur. Bu kadar basit  bir konuda bile vatandaşlarımıza hizmet veremeyenleri yok saymayacağız, kayıp  olarak ilan etmeyeceğiz de ne yapacağız? Gelin, 84 milyon hep birlikte 2023  yılında Türkiye'ye, diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte, gerçek anlamda bir  ana muhalefet de kazandıralım. Gelin 2023'te hep birlikte yepyeni bir Türkiye'nin  kapılarını aralayalım." ifadelerini kullandı.
 
 
"Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Türkiye’nin sınırları  içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır hem  de insani görevidir." diyen Erdoğan, dünyadaki her devlet gibi Türkiye'nin de  kendisine yönelen tehditlere karşı mücadelesini, gerektiğinde kaynağına kadar  inerek sürdürme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
 
Erdoğan, "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği  kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet  alacak değiliz. Samandağ’dan Şemdinli’ye kadar tüm sınırlarımızı, yeteri kadar  derinliğe inerek güvenli hale getirene kadar durmayacağız. Balkanlardan  Türkistan’a, Kafkasya’dan Afrika’ya kadar gönül sınırlarımızın tamamındaki her  bir kardeşimizin, iyi ve kötü gününde yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
 
İlke ve onur sahibi herkesi, Türkiye’nin bu meşru mücadelesine ve  yaklaşımına destek vermeye davet ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her kim bu mücadeleye 'ama'lı, 'fakat'lı beyanlarla gölge düşürmeye  kalkarsa, bilsin ki hayati bir hata içindedir.
Bencil stratejik önceliklerin, kısır hesapların, yanlış ittifakların  ürünü politikalarla açılan tehlikeli yolun sonu herkes için felakettir.
 
 
Yıllardır Batılı dostlarımıza, 'terör örgütleriyle aynı yatağa  girmeyin, bunlar yılan gibidir, tabiatları icabı bir gün mutlaka sizi de  ısırırlar' diyoruz. 'Terör ateşini gördüğünüz yerde söndürmezseniz, bir gün  mutlaka size de sıçrar' diye ikaz ediyoruz. Buna rağmen, hala aynı yanlışlar  tekrarlanıyor. Bizi dinlemeyenlerin akıbetini işte hep birlikte seyrediyoruz.  Daha şimdiden sokakları ateşe ve kana bulanan, parlamentoları işgal edilen,  ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla sarsılan bu ülkelerin yarınlarını düşünmek bile  istemiyoruz.
 
Türkiye gibi, dünyanın en köklü devletlerinden biriyle beraber olmak  yerine, eli kanlı terör örgütleriyle iş tutmayı tercih edenler, aynı kafayla  gittikleri sürece, hızla sürüklendikleri kara delikte kaybolup gideceklerdir.
 
Bizi de aynı kara deliğe sürüklemek amacıyla kullandıkları aparatların  gayretleri de onları kurtaramayacak.
 
Çünkü bu milletin feraseti ve irfanı, tarih boyunca nice senaryoları  boşa çıkarmış, nice saldırıları püskürtmüş, ülkesini nice sarsıntılardan  sapasağlam çıkarmıştır. (Milletvekillerini ayağa davet ederek) Bunun için hep  birlikte Rabia'mızı haykırıyoruz: 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.  Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.
 
 
Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini, beraberliğini,  kardeşliğini bozamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bayrağımızda anlamını bulan  istiklal ve istikbal aşkımızı söndüremeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar,  canımızdan, cananımızdan değerli gördüğümüz vatanımızı parçalayamayacaklar. Ne  yaparlarsa yapsınlar, devletimizi yıkamayacak, ülkemize diz çöktüremeyecekler.
 
Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Hatay’a kadar hep birlikte ortaya  koyduğumuz bu kararlılığımız en büyük gücümüzdür. Allah’ın yardımı, milletimizin  desteği, dostlarımızın duasıyla, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, evlatlarımıza  2053 vizyonumuzu da miras bırakacağız. Çünkü biz 81 vilayetiyle Türkiye’yiz.  Çünkü biz 84 milyonun tamamıyla Türk milletiyiz."
 
 
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  Türkiye'de, kendi devletine düşman, kendi milletine hasım, kendi vatanını bulduğu  her fırsatta sırtından hançerleyen kirli bir zihniyet bulunduğunu söyledi. Bu  kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini CHP ve giderek iç içe geçtiği terör  örgütünün güdümündeki partinin yaptığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz  edilen 13 silahsız masum insanın başına gelen acı hadise bile karşımızdaki kirli  zihniyeti utandırmaya yetmemiştir. Bunlar öyle utanmaz ki çıkıyor, şu anda onu  bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl, 6 yıl, bizim bu polisimizi,  askerimizi, sivili, 13 kişiyi kaçıranlar kim? Biz, 5 yıl, 6 yıl içerisinde dağ  demedik, taş demedik, Irak'ın kuzeyindeki mağaralar demedik, bütün buraları  güvenlik güçlerimizle aradık, taradık. Bunlar, utanmadan, sıkılmadan, 'Bir şey  olmaz, orada sakinler, güvence altındalar.' Bunu diyecek kadar yüzsüzler. Kim  bunlar? CHP ve ortağı HDP. Beraber yürüttüler bu işleri. Bu tezgahı beraber  çalıştırdılar. Biz, artık 5-6 yıldan sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık.  Bununla ilgili de Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına  gönderdik, 'Gidin, bizzat anlatın.' dedik. Bizzat gittiler, ne olduğunu ne  bittiğini anlattılar. Daha sonra da Meclis'te malum anlatıldı. Bunlar anlatıldığı  halde, ondan sonra yine utanmadan, terbiyesizce eleştiri yağmuruna tuttular.  Makamınıza gelip size her şeyi anlattılar, 'Ne soracaksanız sorun.' dediler. Bu  açık, şeffaf bu süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis'teki bu  çalışmadan sonra yine hala saldırıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın bilesiniz ki bu  Cumhur İttifakı, bu AK Parti iktidarı, bu yolda inanarak inançla sizin kol  gerdiğiniz teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir."
 
 
Teröristlerin sayısının on binlerden yüzlere düştüğüne işaret eden  Erdoğan, bu mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı.
 
"Terör örgütünü ve siyasi uzantılarını korumak için bu katliamın  suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar." diyen Erdoğan,  şunları söyledi:
"(Bunun sorumlusu Erdoğan'dır) diyor. Ne yüzsüzsün sen, ne  karaktersizsin. Bunların cibilliyeti bozuk. Bu 5, 6 yıl içerisinde bu mücadeleyi  biz gece gündüz demeden verdik ve buna rağmen geldiğimiz nokta maalesef bu oldu.  İçimiz kan ağlıyor ama biz onların intikamını alacağız, onların kanlarını yerde  bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin Bay Kemal. Ortağın HDP de böyle bilsin.  Beraber yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. Onlar yine Ankara'dan İstanbul'a  yürürken, biz de inşallah buradan sahili selamete çıkacağız. Onlara bu imkanı  vermeyeceğiz."
 
"Zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızlarıyla ikrar ediyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kişilerin, bir de yüzleri kızarmadan  "Bu ülkede kimse terörü savunamaz, terörle mücadele için ne yaptınız da engel  olduk." dediklerini aktararak "İşte, beraber teröristlerle yürüdün, daha ne  yapacaktın? PKK ve PYD'den FETÖ'ye, DHKP-C'ye kadar her çeşidinden terör  örgütünün mensuplarını savunmak için genel başkanından milletvekillerine, il  başkanlarından belediye başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz?  Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını eleştiren, 'Yapamazsınız, edemezsiniz,  gidemezsiniz.' diye demeçler veren siz değil misiniz? Daha düne kadar bölücü  örgütün Suriye kolunu 'Terör örgütü olarak görmüyoruz.' diyen siz değil misiniz?  Terör örgütü mensuplarıyla kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen siz değil  misiniz?" sorularını yöneltti.
 
"CHP'nin terör örgütünün güdümündeki partiyle nasıl yapışık ikize  dönüştüğünü" ortaya koyduğunu belirttiği kısa bir video izleten Erdoğan, "Belge  mi? Belge. İrade mi? İrade. Hepsi bu. Bizzat kendileri ifade ediyor mu? Ediyor."  sözlerini sarf etti.
 
Erdoğan, "Gara katliamı, öncesi ve sonrasıyla, ülkemizde terör  konusunda kimin nerede durduğunu göstermesi açısından gerçekten turnusol  olmuştur." dedi.
 
 
AK Parti İzmir İl Kongresi'ne iştirak etmek, deprem konutlarının temel  atma törenine katılmak ve Dokuz Eylül Üniversitesinin Göç Konferansı'nda konuşmak  üzere İzmir'e gittiğini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"İşgalin, işgal acısının, sivil katliamının ne demek olduğunu gayet  iyi bilen İzmirli kardeşlerimin, tüm bu olup bitenleri enine boyuna  değerlendirdiğine inanıyorum. Bir asır önce İzmir'de başlayan işgalin bir  benzerini, 40 yıldır doğu ve güneydoğu sınırlarımızda tekrarlamak için  çalışanları nasıl hüsrana uğrattıysak, onların fiili ve siyasi işbirlikçilerine  de hak ettikleri dersi vereceğiz. Milletimiz, vesayet karşısında nasıl boyun  eğmediyse, darbe girişimlerine göğsünü nasıl siper ettiyse, uluslararası  tuzakların üstesinden birer birer nasıl geldiyse, Allah'ın izniyle bu kirli  zihniyeti de aynı şekilde tarihin tozlu raflarına havale edecektir."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söze terör örgütlerinin mensuplarını ve  söylemlerini savunarak başlayanların diğer konulardaki ifadelerinin altında yatan  sinsi niyetlerini milletin gayet iyi gördüğüne işaret ederek "Sordukları her  soruyla aslında, devlet yönetiminden, uluslararası ilişkilerden, ekonominin nasıl  işlediğinden, salgının dünyada ve ülkemizde hangi sonuçlara yol açtığından,  bunlara karşı alınan tedbirlerin mantığından zerre kadar anlamadıklarını kendi  ağızlarıyla ikrar ediyorlar. Dış politikada sorunlar yaşandığını söyleyip,  bunların sebebinin ülkemizin bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine yönelik  saldırılar olduğunu gizleyen bu kafa, elbette siyasi ikbalini Türkiye'nin  yaşayacağı felaketlere bağlar." şeklinde konuştu.
 
"Siz ölüleri bile rehin aldınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kişilerin, bununla kalmayıp 20 yıl  öncesinin Türkiye'sine güzellemeler dizdiklerini de belirterek milletin 20 yıl  önce neler yaşadığını unutmadığına dikkati çekti. Eğitimde, evlatlarının 70-80  kişilik sınıflarda okuduğunu, çok kere öğretmen bulamadığını, ders kitabı almak  için günlerce kuyruklarda beklediğini, kimi yokluktan, kimi kılık-kıyafet  baskısından nice çocukların eğitim-öğretimden mahrum kaldığını kimsenin  unutmadığını vurgulayan Erdoğan, sağlıkta, hastanelerde çektiği çileleri,  doktorundan hemşiresine, yatağından ambulansına, cihazından ilacına kadar hangi  yokluklarla karşı karşıya kaldığını da kimsenin unutmadığını ifade etti.
 
Çalışanından emeklisine, engellisinden yaşlısına kadar her kesimden  ülke insanının hangi sıkıntılarla hayatlarını sürdürmeye çalıştığını, aynı  şekilde ulaştırmadan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda nasıl bir ülkede  yaşadığını kimsenin unutmadığını dile getiren Erdoğan, "eski Türkiye görüntüleri"  şeklinde nitelendirdiği video görüntülerini izletti.
 
Ekranları başında izleyenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte  bunlar Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu dönemlerin çekimleridir." dedi.
 
 
"Eski Türkiye"de devletin olmadığını belirten Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Devlet nerede? Sayın Kılıçdaroğlu, sen neredesin? Sen SSK'nin Genel  Müdürlüğünü yapmadın mı? Bütün o dönemlerde siz ölüleri bile rehin aldınız,  rehin. O hastaneleri yaşadık. O kuyruklarda, sabahın erken saatlerinde gidip  kupon alıp ondan sonra da hastalarımızı getirdiğimiz günleri hatırlıyoruz. Biz  bunları yaşadık. Şu anda böyle bir hastane kaldı mı? Şu anda hastanelerimizin  hepsi elhamdülillah pırıl pırıl, herkes huzurlu, herkes şu anda güveniyor ve her  geçen gün daha da güçlü hale geliyoruz. Şu anda Batı, Türkiye'nin sağlık  sistemini örnek alıyor. Çaresizlik içinde etrafına bakınıp 'Nerede bu devlet?'  diye feryat eden insanların yaşadığı bir dönemin özlemini yaşayanlar, milleti  yeniden yokluklara, çilelere, sefalete, eziyete mahkum etmek istiyor demektir.  Allah Türkiye’yi bu zihniyetten de onun ihtiraslarından da onu besleyip milletin  başına musallat edenlerden de korusun diyoruz."
 
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm  dünyada dengeleri kökten değiştirme potansiyeline sahip yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınını da yakından takip ettiklerini, dünyada Kovid-19 vakası  sayısının 113 milyonu, virüsten ölen insan sayısının da 2,5 milyonu geçtiğini  bildirdi.
 
Koronavirüs salgınının, tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili  olduğunu, salgının 2 milyon 645 bine yakın kişinin virüse maruz kalmasına, 28  binden fazla kişinin de vefatına yol açtığını belirten Erdoğan, vakitlice ve  etkin şekilde alınan tedbirler sayesinde salgının hem sağlık boyutunda hem  ekonomide daha ağır hasara sebep olmasının önüne geçtiklerini söyledi.
 
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada ekonomiler geçen yıl  ciddi bir daralma yaşarken Türkiye'nin büyümesini sürdürebilen az sayıdaki devlet  arasında yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, "Bir süredir maruz kaldığımız  ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal  dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat  vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü,  işte bu mücadelede kullanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Erdoğan, kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa  peşinde olanların oyunlarını bu sayede bozduklarını dile getirdi.
"Karşılıksız olarak aktarılan kaynak miktarı 53 milyar lirayı aştı"
Salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak için emekliden ihracatçıya,  esnaftan işçiye, çiftçiden sanayiciye kadar herkese yönelik çok ciddi destek  paketlerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, destekler ve teşvikler için  311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak her bir vatandaşın yanında olmaya  çalıştıklarını anlattı. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere  sosyal koruma kalkanı uygulaması kapsamında millete doğrudan ve karşılıksız  olarak aktarılan kaynak miktarının 53 milyar lirayı aştığını bildiren Erdoğan,  şöyle devam etti:
"CHP'nin bugünlerde sürekli itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat  Bey'in tüm bu süreçte gösterdiği gayretlerin bizzat şahidiyiz. Elbette salgının  yayılmasını önlemek için aldığımız tedbirler sebebiyle faaliyetlerine ara verilen  veya kısıtlanan sektörlerdeki vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz.  Özellikle bu kategoride yer alan esnaflarımıza yönelik ciro desteğinden kira  yardımına, kredi kolaylığından istihdam teşviklerine kadar pek çok ilave destekte  bulunduk. Tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması, kendini sahipsiz  hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Hiç şüphesiz bu  tür destek ve teşviklerin kalıcı çözümler olmadığının da farkındayız. Üretimi,  istihdamı, ticareti yeniden canlandırmanın yolunun normalleşme adımlarından  geçtiğini asla unutmuyoruz. Önümüzde, bir tarafta, her gün milletimizle  paylaşılan vaka, hasta, ölüm sayıları var, diğer tarafta ise normalleşme adımları  için belirlediğimiz takvim var. Şayet bu ikisini dengeli bir şekilde götüremez ve  kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve  vefat oranları sebebiyle, çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz  olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum."
 
"Ürettiğimizi yerine teslim edemediğimiz bir normalleşme,  hiçbirimizin işine yaramaz"
Sadece Türkiye'nin normalleşme adımlarını atmasının da yetmediğini  ifade eden Erdoğan, bu sürecin tüm dünya ile özellikle de yakın ekonomik ve  insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa coğrafyasıyla birlikte yürümesi gerektiğini  belirtti.
 
Üretimden ihracata, turizmden ticarete kadar her alanda, ancak bu  şekilde arzu edilen neticelere ulaşılabileceğinin altını çizen Erdoğan,  "Şehirlerimizde virüsün kol gezdiği, havalimanlarımıza dünyanın pek çok yerinden  uçuş yapılmadığı, sınır kapılarımızın diğer taraftan kapalı olduğu, üretim için  hammadde temin edemediğimiz, ürettiğimizi yerine teslim edemediğimiz bir  normalleşme, hiçbirimizin işine yaramaz." ifadelerini kullandı.
 
Son kabine toplantısında, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen  kriterlere göre şehirler bazında normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağının  müjdesini paylaştıklarına işaret eden Erdoğan, "Bu kapsamda eğitimde ilk adımları  atmaya başladık. İnşallah 1 Mart’tan itibaren, diğer alanlarda da kriterleri  karşılayan illerimizde beklentileri karşılayacak adımlar atılmaya başlanacak.  Vatandaşlarımızdan, salgının kendi illerindeki seyir durumunu yakından takip  etmek ve kurallara harfiyen uymak suretiyle bir an önce normalleşme kriterlerine  ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Bu mücadele ancak 84 milyon hep birlikte  aynı kararlılıkla hareket edersek başarıyla neticelenebilir. Aksi takdirde, vaka  ve ölüm sayılarını hedeflediğimiz seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen  yenmekte zorlanırız." yorumunu yaptı.
 
Aşılama çalışmalarını belirlenen öncelik gruplarına göre devam  ettirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Mart ayı, inşallah, aşılama konusunda da  çok büyük mesafelerin katedileceği bir dönem olacaktır. Aşı temini için tüm  kanalları zorluyoruz. Sizlerden de, normalleşme kriterlerinin bir an önce  yakalanabilmesi için kendi illerinizdeki vaka ve aşılama süreçlerini yakından  takip etmenizi rica ediyorum. Sağlık Bakanlığımızla, İçişleri Bakanlığımızla,  diğer ilgili birimlerimizle yakın işbirliği halinde, illerinizdeki görünümü  olumlu yönde geliştirerek, normalleşme sürecini nihayete erdireceğinize  inanıyorum." dedi.
 
"Benzer sevindirici haberleri almayı sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tüm sıkıntılara rağmen 2020 yılında üretimi sürdüren, 16 milyon  turist rakamına ulaşan, yılı pozitif büyümeyle kapatacağı anlaşılan Türkiye için  2021 yılını yeni bir atılım dönemi haline dönüştürmemiz şart. Hamdolsun, bu yıla  dair öncü göstergeler, umut verici gelişmelere işaret ediyor. Üretim ve ihracat  tarafı gayet iyi gidiyor. Dünyanın pek çok yerinde paniğe yol açan gıda üretimi,  tedariki ve dağıtımı konusunda da hiçbir sıkıntımız bulunmuyor.  Şu anda Tarım  Kredi Kooperatifi de yoğun bir şekilde sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma  talimatını kendisine verdim. Çünkü biz Tarım Kredinin bu marketleriyle zincir  marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşımızı adeta sömürdüğü bir noktada  piyasayı bizim balanse etmemiz gerekiyor. İlk etapta 500 daha sonra 1000  gerekirse daha sonra bu sayıları artıracağız. Devletin görevi bu, mecburuz ve  bunu da yapacağız. 'Devlet, bu işlerde bulunmaz'. Sizler, piyasayı bu şekilde  adeta yağmalarsanız, kusura bakmayın. Biz, bu adımı atmak zorundayız ve atacağız.  "
 
Açıklanan ocak ayı beyaz eşya iç pazar satışı ve ihracat rakamlarının  büyümenin güçlü bir şekilde sürdüğünü gösterdiğini aktaran Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Buna göre, ocakta beyaz eşya iç pazar satışı yıllık yüzde 59 artarken  aynı ürünlerin ihracatında da yüzde 17 büyüme görünüyor. Bütün bunlara bağlı  olarak ocakta beyaz eşya üretimi yüzde 38 arttı. İnşallah yakında diğer alanlarda  da benzer sevindirici haberleri almayı sürdüreceğiz. Enflasyonu düşürme, kur  istikrarını sağlama, faizleri aşağıya çekme konusundaki kararlılığımızı,  attığımız her adımda gösteriyoruz. Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası  finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor. Kendi  yatırımcılarımızı da harekete geçmeye, üretime, ihracata ve istihdama katkıda  bulunmaya davet ediyoruz. Milletimizin moralini bozmaya, esnafımızı kışkırtmaya,  halkı birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeden bu sıkıntılı süreci  nihayete erdirmekte kararlıyız."
 

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