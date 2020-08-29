Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasından bir bölüme de yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: