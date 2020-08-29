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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 20:02 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 20:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan muharrem ayı  dolayısıyla paylaşımda bulundu.
 
Paylaşımında, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı  Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki  konuşmasından bir bölüme de yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için  hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde  şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm  Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum."
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı aşure günü
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