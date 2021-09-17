Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hepsinin altında ezildiler

İnsanın aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, haramı helalden, faydalıyı zararlıdan, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatıldığını belirten Erdoğan, hatasını kabul etmenin, yanlışı varsa düzeltmenin sadece siyaset sahnesindekilerin değil her bireyin yapması gereken asgari görevi olduğunu ancak karşılarındakilerde ne böyle bir dert ne böyle bir hassasiyet ne de hatalarıyla yüzleşecek bir erdem görmediklerini ifade etti.

Bunun için onları bitmez tükenmez kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp, kendi işlerine baktıklarını kaydeden Erdoğan, "Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın refahını, huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye, Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi siyasetlerinin, eser ve hizmet siyaseti, mücadelelerinin ise ülkeyi aydınlık yarına taşıma mücadelesi olduğunu, tüm çabalarını, milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak, daha da güçlendirmek için sarf ettiklerini belirtti.

"Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve öz güveni hiçbir makama değişmeyiz"

AK Parti olarak, ecdatları gibi "Hizmet eden izzet bulur", merhum Neşet Ertaş gibi "Aşkınan çalışan yorulmaz" ve "Gök kubbede baki kalan hoş bir sedadır" dediklerini ifade eden Erdoğan, vatandaşların içten söylediği "Allah razı olsun" ifadesinin, dünyadaki tüm makamlara değişilmeyeceğini söyledi.

Salonda bulunan partili gençlere hitaben "Gençler, Allah'ıma hamdediyorum. Sizler gibi yol arkadaşları bana lütfettiği için hamdediyorum." diyen Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı. Bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada, burada. Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve öz güveni hiçbir makama, hiçbir koltuğa değişmeyiz." ifadesini kullandı.

Bu millete hizmetkar olmaktan, millete aşkla hizmet etmekten şeref duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur. Bize oy versin, vermesin 81 vilayetimizin tamamı, 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır." diye konuştu.

Erdoğan, "muhalefetin içinde bulunduğu tükenmişliğin" kendilerine referans olmayacağını belirterek, "muhalefetin çapsızlığı, başarısızlığı, ayrımcı politikaları"nın da kendilerine asla istikamet çizemeyeceğini ifade etti.

Ölçülerinin başkaları değil kendi ilkeleri, kadim değerleri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz, hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil ihtiyaca bakarız. Biz, yatırım yaparken kökene değil şehirlerin durumuna bakarız. Biz, proje geliştirirken, başka hiçbir şeye değil ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız." dedi.

"Bugün Mersin'de toplam bedeli 3 milyar 260 bin lirayı bulan yatırımların açılışını yapıyoruz"

19 yılı iktidarda olmak üzere, tam 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan, siyasi tercihine, etnik kökenine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ettiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: