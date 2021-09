Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hepsinin altında ezildiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasip olursa pazar günü Amerika 'dayız ve pazartesi günü New York 'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız." dedi.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle illeri ziyaret edip, vatandaşlarla hasret giderdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora, adaletten güvenliğe kadar birçok alanda açılışlar, kabuller, hizmet alma törenleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Görüyorsunuz yan gelip yatma yok. Bu arada gençlerimizle bir araya gelerek, onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. 'Sıcak' demedik, 'yağmur' demedik, 'uzak' demedik milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık." ifadelerini kullandı.

Sıkıntılarla karşılaşsalar da ya bir yol bularak ya bir yol açarak ülkeye hizmet mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet genel başkanları, evlerinin odaları arasında dolaşırken, biz doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'yi geziyoruz." dedi.

Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken, kendilerinin tüm renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaştıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada"

Salondaki gençlerin, "AK gençlik burada Reis'inin yanında" sloganına Erdoğan, "Evet, A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada." karşılığını verdi.

"Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New York'ta Birleşmiş Milletler 'in tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını da yapacağız. Evet tam Birleşmiş Milletler'in karşısında, 36 kat Türkevi, hamdolsun bu da tabii bize nasip oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye gibi Türkiye'nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar. Elbette her insan beşerdir, hata da yapar yanlışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayıran en temel haslet, Allah'ın ona bahşettiği akıl ve vicdandır."