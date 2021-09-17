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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hepsinin altında ezildiler

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 11:43 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 13:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma toplantısında konuştu.
Erdoğan, "Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New York'ta,  BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti  Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.
 
Konuşmasına, Mersinlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Yaklaşık 2,5  yıl sonra tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri, kardeşliğin ve emeğin  merkezi Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dün Ahi Evran'ın ve Neşat  Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Geçen cuma günü Kahramanmaraş'ta, Edeler'le  kucaklaştık. Önceki hafta Rize'de, Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. Bugün  ise Mersinli kardeşlerimize misafir oluyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
Salgın şartlarının hafiflemesiyle illeri ziyaret edip, vatandaşlarla  hasret giderdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla  birlikte yaşıyoruz. Sadece bu ayın başından itibaren ülkemizin farklı illerinde  pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adli yıl açılışında 10 bloktan  oluşan 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Yargıtay binamızı Ankara'da  hizmete aldık. Ağustos ayında bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele  ederken, diğer taraftan taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın teslimatını,  Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi'nin temel atmasını gerçekleştirdik.  Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte MİLGEM Pakistan ilk gemi denize indirme ve  açık deniz karakol gemisi ilk sac kesimi törenine iştirak ettik. Ankara ikinci  organize sanayi bölgesinde yapımı tamamlanan 26 fabrikamızı ekonomimize  kazandırmanın gururunu yaşadık."
 
Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora, adaletten güvenliğe kadar  birçok alanda açılışlar, kabuller, hizmet alma törenleri gerçekleştirdiklerini  anımsatan Erdoğan, "Görüyorsunuz yan gelip yatma yok. Bu arada gençlerimizle bir  araya gelerek, onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. 'Sıcak' demedik,  'yağmur' demedik, 'uzak' demedik milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak  için tüm şartları zorladık." ifadelerini kullandı.
 
 
Sıkıntılarla karşılaşsalar da ya bir yol bularak ya bir yol açarak  ülkeye hizmet mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Muhalefet genel başkanları, evlerinin odaları arasında dolaşırken, biz  doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'yi geziyoruz." dedi.
 
Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine  hapsolmuşken, kendilerinin tüm renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaştıklarını  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Muhalefet 'sen-ben' kavgasında vakit öldürürken biz ülkemizi  hedeflerine kavuşturmak için 'gece-gündüz' demeden koşturuyoruz. Onların  gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım  var, engellemek var, takoz olmak var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık  günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var, ötekileştirme var,  sessiz çoğunluğun sesini yeniden kısmak var. Onların gündeminde milletimizin  değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasbetmek var.  Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı  kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan, bütün sorunları  çivi olarak görürmüş. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden başka  siyaset vizyonları yok."
 
 
"A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada"
Salondaki gençlerin, "AK gençlik burada Reis'inin yanında" sloganına  Erdoğan, "Evet, A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada." karşılığını verdi.
 
Gelecek hafta, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye gideceğini hatırlatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New York'ta  Birleşmiş Milletler'in tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını da  yapacağız. Evet tam Birleşmiş Milletler'in karşısında, 36 kat Türkevi, hamdolsun  bu da tabii bize nasip oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye  gibi Türkiye'nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını  göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar  muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın  ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına  yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden  dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında  millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp  toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru  düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye  hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha  vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek  yerine sağa sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar. Elbette her insan  beşerdir, hata da yapar yanlışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayıran en  temel haslet, Allah'ın ona bahşettiği akıl ve vicdandır."
 
 
İnsanın aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, haramı  helalden, faydalıyı zararlıdan, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle  donatıldığını belirten Erdoğan, hatasını kabul etmenin, yanlışı varsa düzeltmenin  sadece siyaset sahnesindekilerin değil her bireyin yapması gereken asgari görevi  olduğunu ancak karşılarındakilerde ne böyle bir dert ne böyle bir hassasiyet ne  de hatalarıyla yüzleşecek bir erdem görmediklerini ifade etti.
 
Bunun için onları bitmez tükenmez kayıkçı kavgalarıyla baş başa  bırakıp, kendi işlerine baktıklarını kaydeden Erdoğan, "Onlar anlasa da anlamasa  da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın refahını, huzurunu artırmaya  çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını  yükseltmeye, Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya devam ediyoruz." diye  konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi siyasetlerinin, eser ve hizmet siyaseti,  mücadelelerinin ise ülkeyi aydınlık yarına taşıma mücadelesi olduğunu, tüm  çabalarını, milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak, daha da  güçlendirmek için sarf ettiklerini belirtti.
 
 
"Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve öz  güveni hiçbir makama değişmeyiz"
AK Parti olarak, ecdatları gibi "Hizmet eden izzet bulur", merhum  Neşet Ertaş gibi "Aşkınan çalışan yorulmaz" ve "Gök kubbede baki kalan hoş bir  sedadır" dediklerini ifade eden Erdoğan, vatandaşların içten söylediği "Allah  razı olsun" ifadesinin, dünyadaki tüm makamlara değişilmeyeceğini söyledi.
 
Salonda bulunan partili gençlere hitaben "Gençler, Allah'ıma  hamdediyorum. Sizler gibi yol arkadaşları bana lütfettiği için hamdediyorum."  diyen Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı. Bunların hepsi muhalefetin  yanında.' Burada, burada, burada. Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit  olduğumuz umudu ve öz güveni hiçbir makama, hiçbir koltuğa değişmeyiz." ifadesini  kullandı.
 
Bu millete hizmetkar olmaktan, millete aşkla hizmet etmekten şeref  duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık  yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar  olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline  göre ayırmak da yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif  etmek yoktur. Bize oy versin, vermesin 81 vilayetimizin tamamı, 84 milyonun her  bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır."  diye konuştu.
 
 
Erdoğan, "muhalefetin içinde bulunduğu tükenmişliğin" kendilerine  referans olmayacağını belirterek, "muhalefetin çapsızlığı, başarısızlığı, ayrımcı  politikaları"nın da kendilerine asla istikamet çizemeyeceğini ifade etti.
 
Ölçülerinin başkaları değil kendi ilkeleri, kadim değerleri olduğuna  işaret eden Erdoğan, "Biz, hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil ihtiyaca  bakarız. Biz, yatırım yaparken kökene değil şehirlerin durumuna bakarız. Biz,  proje geliştirirken, başka hiçbir şeye değil ülkemize ve şehirlerimize yapacağı  katkıya bakarız." dedi.
 
"Bugün Mersin'de toplam bedeli 3 milyar 260 bin lirayı bulan  yatırımların açılışını yapıyoruz"
19 yılı iktidarda olmak üzere, tam 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan,  siyasi tercihine, etnik kökenine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ettiklerini  ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz dara düşmesin, sıkıntıya  girmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Başkaları ne hesaplar yaparsa  yapsın, bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok. Biz,  sizleri seviyoruz. Bizim aşkımız milletimize. Bizim ülkemize eser kazandırmaktan  başka hiçbir derdimiz, aşkımız yok. İşte bu anlayışla sadece Mersin'e 38 milyar  lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be  kat fazlasını son 19 yıla sığdırdık. İşte bugün de Mersin'de toplam bedeli 3  milyar 260 bin lirayı bulan yatırımların açılışını yapıyoruz. Sağlıktan ulaşıma,  eğitimden adalete, güvenlikten turizme hepsi birbirinden önemli eseri, Mersinli  kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Akkuyu ziyaretimizden sonra açılışını  gerçekleştireceğimiz tüm bu eser, proje ve yatırımların şehrimize hayırlı  olmasını diliyorum. Bugün Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetlemeye geldik. Akkuyu  Nükleer Santrali'nin Mersin'imize neler kazandıracağını düşünün. Hamdolsun bunu  gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Bu hizmetlerin, Mersin'e kazandırılmasında  emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyorum.  Rabbim, 'bizi Mersin'e ve ülkemize hizmet yolundan ayırmasın' diyorum."
 

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