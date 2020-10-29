29 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,6860 0.29
USD 8,2880 0.39 ALTIN 498,270 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mili Mücadele mesajı

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 16:50 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 17:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Kütüphanesi'ndeki serginin açılışında konuştu. Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı okuyan Erdoğan sergi açılışında yaptığı konuşmada, 'Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadıklarımız bize  gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına  sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir." dedi. 
 
Erdoğan, Millet Kütüphanesi'ndeki Cumhuriyet'in 97. Yılında Milli  Mücadele Sergisi'nin açılışında konuştu.
 
Sözlerine, aralarında İstiklal Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kuruluşunun  kahramanlarının torunlarının da bulunduğu katılımcıları selamlayarak başlayan  Erdoğan, bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni veren ve zaferin ardından  Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Meclisi ve  ordunun tüm kahramanlarını şükranla yad etti, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne,  ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter  dökmüş, katkıda bulunmuş herkesi şükranla andı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, sınırlar içinde ve dışında ülkenin  bütünlüğü, milletin birliği, devletin bekası uğrunda kahramanca mücadele eden tüm  askerlere ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.
 
 
 
"Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir  milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olan İstiklal Harbi'mizdeki ruh ve  heyecan, bugün de yolumuzu aydınlatıyor." diyen Erdoğan, bölgede yazdıkları her  yeni destanla, maziden atiye kurdukları köprüyü tahkim ettiklerini,  güçlendirdiklerini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştırıp Cumhuriyet'imizi kurarak pek çok  mazlum milletin gönlüne bağımsızlık ateşini düşürmüştük.  Anadolu'nun üzerine bir  sırtlan gibi saldıran emperyalistlerin korkusu da zaten buydu.  Daha sonraki  yıllarda Balkanlar'dan Güney Asya'ya kadar yayılan özgürlük ateşinin közü  Anadolu'dan çıkmıştır.  Bugün de yürüttüğümüz mücadeleyle, kalbi ve gözü  üzerimizde olan nice mazlumlara, mağdurlara umut veriyoruz.  Yaşadıklarımız bize  gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına  sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir."
 
Halide Edip Adıvar'ın İzmir'in işgalinden 10 gün sonra Sultanahmet  Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmadaki duyguları bugün de  yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, o konuşmadan şu bölümü paylaştı.
 
"Kardeşlerim, evlatlarım, ruhu göklerde olan ecdadımız,  minarelerimizden yüzyılın şanlı Osmanlı tarihinin bugünkü faciasını seyrediyor.  Bu tarihi, bu muazzam meydanda zafer alayları yapan kahraman ecdadımızın ruhları  karşısında, dünyanın bir başından bir başına at süren o namağlup erlerin  gazapları karşısında başımı kaldırıyor ve diyorum ki ben Türk ve Müslüman  tarihinin bedbaht bir kızıyım. Eskileri kadar kahraman fakat bedbaht yeni  milletin de bedbaht bir anasıyım.
 
 
 
Bu yeni millet namına, ulu ecdadımızın ruhları önünde başımı eğip  yemin ediyorum. Bugün kolları kesilmiş Türk milletinin geçmiş günlerdeki kadar  cesur bir ruhu var. Yemin ediyorum ki göğsünü adalet ve insaniyetten alan  ecdadımın ilahi namusuna hıyanet etmeyeceğiz.
 
Asırlardan beri sinsi sinsi devam eden Avrupa'nın istila siyaseti, her  vakit Türk toprakları üzerinde en vicdansız bir şekilde tecelli etmiştir. Ayda ve  yıldızlarda zapt edilecek Müslüman ve Türk toprakları ve milletleri olduğunu  haber alsa oraya istila ordusu göndermek için mutlak yol bulacak olan Avrupa'nın  eline nihayet bir fırsat geçmiştir. Türk'e zalim ve günahkar diyen, milletlerin  günahı için mahkeme kuranların bu günahı o kadar çirkin ve sefil bir günah ki  lekesini engin denizlerin nihayetsiz suları yıkamayacaktır.
 
Avrupa'nın bu günahı karşısında sizin için bugün yegane yükselen ses  Müslüman dünyasının sesi. Esaret boyunduruğunun zincirleri ta canına geçmiş olan  Müslüman kardeşleriniz, sizin için bugün gür sesleriyle haykırıyorlar. Ben kardeş  Müslüman dünyalarına da sizin namınıza yemin ediyorum. Davamız, Türkiye'nin  mevcut olan hak ve istiklalinin elinden alınmamasıdır. Türkler ve Türkiye,  ecdatlarına ve bayraklarına ve milletimizin ebedi ve ilali hakkına hıyanet  etmeyeceklerdir. Ya Rabbi, hakkın ve milletlerin bir mahşeri, bir mahkemei  kübrası hazırlanıyor. Bu mahkemeye millet hakkı çiğneyen zalimler gelecektir. Ve  bu zalimleri en evvel kendi milletleri mahkum edecektir. Milletlerin ruhunda her  vakit ilahi bir hak ve büyüklük vardır. Şimdi yemin ediniz ve benimle tekrar  ediniz, milletlerin ilahi hakkı ilan olunacağı güne kadar kalbimizde heyecanımız  kalacak, eksilmeyecektir. Yedi yüz senenin en asil ve büyük mirası olan  vakarımızı, adalet ve terbiyemizi unutmayacağız. Yedi yüz senenin tarihini  ağlayan minareler altında yemin ediniz, bayrağımıza, ecdadımızın namusuna hıyanet  etmeyeceğiz."
 
 
"Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız"
O konuşmadaki ifadeler ve gerisindeki ruhun, İstiklal Savaşı'nın  manasını en güzel şekilde anlattığını dile getiren Erdoğan, "İnşallah biz de aynı  ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız." dedi.
 
"Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk, elbette  ağırdır ama bir o kadar da şereflidir.  Dünyada, bizim gibi binlerce yıllık  kesintisiz devlet geleneğine, bizim kadar kadim bir medeniyet birikimine sahip  millet yoktur." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Geniş bir coğrafyaya yayılan bu mirası bize unutturmak için çok  çalıştılar. Kadim geçmişimizi tüm haşmeti ve zenginlikleriyle tamamen silerek  takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar.  İnancımızı, değerlerimizi, kültürümüzü  yok etmek, bizi kendi ecdadımıza düşman etmek için her türlü yolu denediler.   Hamdolsun bu gayretler başarılı olamadı.  İnşallah ülkemizde, en eski  dönemlerden bugüne kadar tarihimizi yeniden hatırlayan, yeniden keşfeden, yeniden  kucaklayan bir nesil yetişiyor.  Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen,  azimle çalışan, araştıran, üreten, geliştiren, başarıya kilitlenen bir gençliğin  ayak seslerini duyuyoruz.  Hele okul çağına henüz gelen çocuklarımızın  gözlerindeki pırıltı ve konuşmalarındaki heyecan, ümitlerimizi katlayarak  artırıyor."
 
 
 
Bu çerçevede özellikle, Malazgirt Zaferi'nden başlayıp, İstiklal  Savaşı'na kadar uzanan ve bugün de bu coğrafyada süren mücadelenin çok iyi  öğretilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "En büyük gücümüz bu tarihi  mirasımızdır.  Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden, ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne  Cumhuriyet'imizin kıymeti bilinebilir ne Osmanlı ne Selçuklu mirasının farkında  olunabilir. Bir başka ifadeyle, tarihimizi bilmeden maziden atiye kurduğumuz  köprü eksik kalır, işlevsiz kalır." dedi.
 
Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü vesilesiyle, Millet  Kütüphanesi'nde açılan Milli Mücadele Sergisi'nin, bu sürecin küçük bir kesitine  ışık tuttuğunu anlatan Erdoğan, "Sergimizde yer alan eşyalar ve belgeler,  İstiklal Harbi'mizin ve Cumhuriyet'in ilk döneminin hatıralarını gözlerimizin  önünde yeniden canlandıracaktır. Hemen kürsümüzün önünde yer alan, Çanakkale  Savaşı'mızın sembollerinden 57'nci Alay'ımızın sancağı bunlardan biridir.  Gazi  Mustafa Kemal, bu sancağın sahibi olan 19'ncu tümene bağlı 57'nci Alay'ımızın  askerlerine, 'Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek, 'Çanakkale  Geçilmez' destanının omurgasını inşa etmiştir.  Gençlerimiz, her yıl Gelibolu'da  yaptıkları vefa yürüyüşüyle 57'nci Alay'ımızın adını ve hatırasını yaşatıyorlar."  ifadelerini kullandı.
 
 
İstiklal Savaşı kahramanlarının hayattaki yakınlarından bir kısmının  burada olmasının, sergiyi daha da anlamlı hale getirdiğini belirten Erdoğan,  katılımları için kendilerine teşekkür etti. Erdoğan, serginin düzenlenmesinde  emeği geçenleri kutladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, aralarında Gazi Mustafa  Kemal Atatürk'ün Nutuk'u yazdığı odada bulunan eşyalar, 23 Nisan 1920'de Büyük  Millet Meclisi'nin duvarına asılan sancak ve Büyük Millet Meclisi binası üzerine  çekilen ilk bayrak ile Büyük Taarruz'daki öncü bayrağın da yer aldığı serginin  açılışını yaptı. Erdoğan, beraberindekilerle sergiyi gezdi.
 
 
Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve  kuvvet komutanları katıldı.
 
 
 
Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve  Figen Aldırma, Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar'ın torunu  Fethi Okyar, İsmail Hakkı Altunbezer'in torunu Ayşe Baturay, Mehmet Akif Ersoy'un  torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak'ın  kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak da programda onur konuğu olarak yer aldı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını  kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli  Mücadele kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti. 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde,  Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma,  Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar,  İsmail Hakkı Altunbezer'in torunu Ayşe Baturay, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma  Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak'ın kardeşinin  torunu Fatma Nur Çakmak hazır bulundu.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.