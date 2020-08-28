Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye jest!

Adana'da finansal gücün yeterli olmadığı gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğu Devlet Bahçeli Köprü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Bakanlığı el attı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı jesti yazdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

ERDOĞAN’IN BAHÇELİ’YE VEFASI

ADANA’da trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan Devlet Bahçeli köprüsünün temelleri 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Ancak büyükşehir belediye başkanlığını CHP’li Zeydan Karalar kazanınca, finansal gücün yeterli olmadığı gerekçesiyle yapımı durdurdu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el koydu. Devlet Bahçeli köprüsünün yarım kalmasına gönlü el vermeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı ’nın yapması için talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından köprünün yapımı için ayrılan 700 milyon TL’lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.