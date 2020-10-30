Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesut Yılmaz'ın ölümü ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yapımı süren Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ben sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabi henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde.