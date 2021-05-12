Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa çağrısı
12 Mayıs 2021 Çarşamba - 23:24 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz.
BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.