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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener ve Muharrem İnce açıklaması

AA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 16:37 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 16:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener’e çağrısı ile ilgili "Sayın Bahçeli'nin daveti doğrusu benim yadırgadığım bir davet değil.Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir"dedi. Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısını şöyle değerlendirdi: "Sayın Bahçeli'nin daveti  doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele de böyle HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir."
 
 
MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİASI
 
Muharrem İnce’nin parti kurma çalışması iddiasına ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bu tür şeylere yabancı değiliz tabii. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler partilerini kurdular. Tabii bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yani yeni değildir. Eski bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkıdır."
Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı
 
Muharrem İnce’nin parti kurma çalışması iddiasına ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bu tür şeylere yabancı değiliz tabii. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler partilerini kurdular. Tabii bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yani yeni değildir. Eski bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkıdır."
 

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