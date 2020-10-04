Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.