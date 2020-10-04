04 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1240 0.28
USD 7,7640 0.23 ALTIN 474,920 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

04 Ekim 2020 Pazar - 0:29 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 0:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

Bediüzzaman Said Nursi Mehmet Fırıncı Recep Tayyip Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.