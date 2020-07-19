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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

19 Temmuz 2020 Pazar - 23:44 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 23:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajları paylaştı.
 
İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol  Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum."  ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:
 
"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda  mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu  yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını  diliyorum."
 

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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Başakşehir
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