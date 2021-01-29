Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lokanta, kafe ve restoranlarla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz.

Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin.

Uzay ile ilgili çalışmayı onlarla müşterek yaptık. Türksat 4'ü gönderdik. 5'e hazırlanıyoruz. Ortak çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz. Bir arkadaşımız Elon Musk ile temasta olacak. Elon 2020 itibarıyla zenginlikte dünyanın bir numarası oldu. Çok çalışıyorum diyor. Çok çalışınca da çok özeniyorum diyor.