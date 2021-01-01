Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlerle peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.