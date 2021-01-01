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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlerle peş peşe görüşmeler

01 Ocak 2021 Cuma - 17:51 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 17:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler, telefon görüşmesiyle yeni yıl tebriğinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.
 
Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl
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