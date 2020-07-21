Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya mesajı: Kimse heveslenmesin izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi iki yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Milletlerin ve devletlerin hayatlarında asırlara sari sonuçları olan dönemler bulunur. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 7 yıldır böyle tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, cesaret ve zafer de vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık.
Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemimize geçişimiz olmuştur. Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Türkiye, dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Sınırlarımız içinde ve dışındaki mücadeleyi ilanihaye sürdürmeye kararlıyız.
Türkiye, corona virüs salgını sürecinde dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur.
200 yılı bulan demokrasi arayışlarıyla doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilmiştir.Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeni sistemde, yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik. Her erkin kendi alanında ülkeye ve millete en iyi hizmeti vermesini sağladık.
Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır.
Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı durmadık.
Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürmemiz de bu anlayışın ürünüdür. Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır.
Kendi hakkını söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. İster Suriye'nin Irak'ın kuzeyinde, ister Doğu Akdeniz'de, ister Ermenistan'ın Azerbaycan'daki kardeşlerimize yönelik saldırılarında mazlumları yardım bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını bugüne kadar ispatladık.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte köklü değişikliklere gittik. Bu her türlü değişikliğin hızlı yapılmasını sağlayan dinamik bir yapıdır. Daha iyisini ve daha güzelini bulduğumuzda gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır. Kabine ve üst düzey bürokrasi de üst düzey değişlikler yaptık. Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya düşürdük. Bir de Cumhurbaşkanı Yardımcısı atadık.
Son 2 yılda kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Mevkidaşlarımız ile 366 telefon görüşmesi yaparak gündemi ele aldık. Türkiye her liderin iş birliğini aradığı bir ülke haline gelmiştir. Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Vatandaştan istenen belge sayısını 42 binden 833'e düşürdük. E-devlet şifresi olan vatandaş sayısını 48 milyon 584 kişiye ulaştırdık.
Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında 2.3 trilyon lira seviyesine ulaştık. 2 trilyon lirası özel sektör yatırımıdır. Gerisi kamu yatırımıdır. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 2019-2023 kalkınma hedeflerimizin yer aldığı kalkınma planımızı açıkladık.
Yüksek teknoloji üreten firmalarımıza fon sağlamak için risk sermayesini oluşturduk. Bünyesinde 4 milyon yazılı eser, 555 bin elektronik kitap ile en büyük kültür kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi milletimizin istifadesine sunduk. Yerli yabancı tüm misafirlerimizin hayran kaldığı bu kütüphanemiz ile bizler de iftihar ediyoruz. Rami Kışlası'nı inşallah millet kütüphanesine dönüştürüyoruz, onun da çalışmaları sürüyor.
Eğitimde 2023 vizyonumuzu açıkladık, varmak istediğimiz noktayı vatandaşımız ile paylaştık. Yaygınlaştırma aşamasını başlattık. Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık.
2018 yılında bir öğretmenin eline ek ders ile birlikte 4113 lira geçerken, bu rakam yüzde 25 artışla 5 bin 175 liraya ulaşmıştır. Anaokul sayısını son 1 yılda yüzde 94 artırdık.
Salgın döneminde hem evlatlarımızın hem de büyüklerimizin sağlığını korumak için EBA'yı hayata geçirdik. EBA 3.1 milyar tıklama ile Türkiye'de en çok tıklanan 10'un internet sitesi, dünyada ise en çok tıklanan 3'üncü eğitim sitesi oldu.
Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisini hizmete aldık. 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız 1 milyon 101 bini geçti.
5 bin 239 yatak kapasiteli 10 şehir hastanesini hizmete sunduk. Ambulanstan başka her şeye benziyordu. Hatırlayın o günleri. Ben yaşadım, ölüme gidiyordum. Askılığı asacak dahi yeri yoktu. Milletvekili arkadaşım elinde zor tutuyor serum şişesini, Bolu'dan Düzce'ye kadar o halde gittik. Hastaneye vardık, emekli sandığı mısınız, sigortalı mı? Emekli sandığı deyince, bu hastane kabul etmiyor dediler. Biz geldik, 'gelen hastayı kapıdan çevirmeyeceksiniz' dedik.
1008'er yataklı Yeşilköy ve Sancaktepe'de iki acil durum hastanesi yaptık. Bunların bir özelliği var, havaalanı var. İstedik ki, buraları sağlık turizminde de kullanabilelim. Ambulans uçakla gelsin, tedavisi bitince yeniden gitsin. Türkiye bunu yakaladı. Biliyorsunuz Başakşehir Şehir Hastanesi de bu özelliklere sahip. Sağlık turizmindeki adımımızı da atıyoruz.
8 sınırımızda sahra hastanesi kurduk. Çeşitli sebeplerle 138 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı hava, kara ve deniz köprüleri ile ülkemize getirdik. Salgın döneminde tüm sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesini sağladık.
Adalet hizmetlerinde 24 bin 64 personel alımı yaptık. Son 2 yılda 554 yeni mahkemeyi daha hizmete açtık. Vatandaşlarımızın haklarına, daha az masrafla, daha hızlı kavuşabilmesi için Arabuluculuk sistemini getirdik.
Çoklu Baro Düzenlemesi'ni de kapsayan bir düzenlemeyi geçtiğimiz hafta hayata geçirdik.
İçişleri'nde terör örgütleri ile mücadelede tarihi başarılar elde ettik. 224 bini kırsalda, 10 bini şehirlerde olmak üzere 234 binden fazla operasyon gerçekleştirdik. Toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ ile mücadele amacıyla 17 bin operayon gerçekleştirdik. FETÖ'nün tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık. Kalanları da temizlemeye devam ediyoruz.
2017 yılbaşından itibaren DEAŞ tarafından ülkemizde tek bir eylem bile gerçekleştirilememiştir. Vatandaşlarımızı ve özelikle gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tüccarlarına göz açtırmamakta kararlıyız.
Libya'da Trablus'u tehdit eden darbecileri gerilettik. Libya halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Son günlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, kimse heveslenmesin ona da prim vermeyeceğiz.
Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testlerinde sona gelindi. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Ülkemizin en önde olduğu alanlardan zırhlı araçlardan 1800'ü birimlere teslim edildi. Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız.
Yeni tip denizaltı kapsamında Piri Reis havuza çekildi, bizzat o işi yaptık. Savaş gemilerimizin bakımları için inşa ettiğimiz 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzumuz İzmir'e teslim edildi. Bu işin şakası yok, kararlıyız olacak.
90 milyon kapasiteli İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık. Tam kapasiteye ulaştığında 200 milyon yolcu kapasitesi olacak. İç ve dış hatlarda açıldığından beri 65 milyon kişi kullandı. Deniz üzerinde Rize-Artvin Havalimanı yapılıyor. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının çalışmaları da sürüyor.
İnşallah Kanal İstanbul Proje'miz de dünyanın dikkatini çekecek. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yer alacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kalanı yıl sonuna kadar tamamlanacak.
Çanakkale 1915 Köprüsü'nün çalışmaları hızla sürüyor.
455 metre uzunluğu, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yükseği Botan Köprüsü'nü tamamladık. Bir zamanlar teröristlerin geçiş güzergahıydı. Terör ile mücadele öyle tek yönlü bir şey değil. Ama birilerinin gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, ağzı var hakikati konuşmuyor. Anlasalar da, anlamasalar da biz yapacağız. İşte eser ortada...
Vatandaşlarımıza söylüyorum, gelin bizi zora sokmayın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın riskli olarak belirlediği yerler varsa buralarda yaşamayın. Gelin bize bildirin, buraları yapalım öyle yaşayın.
15 Temmuz Şehitleri'mize gelen destekler için bir vakıf kurduk. Salgın döneminde vakfımızda biriken parayı gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için kullandık. Pandemi sürecinde her ay gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza 1000'er TL nakdi ödeme yaptık.
Geleceğe Nefes projesi kapsamında 13.8 milyon fidan diktik. Yangınları incelemek için İHA'ları kullanmaya başladık. Ülkemizde sulama yapılabilecek yeni tarım arazileri için çalışma başlattık.
Hazine ve Maliye alanı en çok mücadele ettiğimiz alanı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası ülkemiz çok sayıda küresel spekülatif saldırılarla karşı karşıya kaldı. Bu spekülatif saldırılara karşı önlemlerimizi alıyoruz.
Orta Vadeli Programı, Yeni Ekonmi Programı olarak kurguladık. Swap piyasasındaki önlemler ile art niyetli girişimleri sınırladık. Enflasyon-Kur-Faiz sarmalına karşı tedbirleri geliştirdik. Sektörlere karşı sağladığımız finansman destekleri ile ÖTV ve KDV indirimleri yaptık.
BİST çatısı altında Türk Lirası referans faizi dönemini başlattık. Yüzde 24'lere çıkan politika faizini, yüzde 8,25'e kadar gerilettik. Spekülatif ataklarla yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonu tek hanelere indirdik. Tarihin en uygun faiz oranı ile ev ve araç kredisini kullanıma sunduk.
Vergi kaçağı ile mücadele için Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nü kurduk. İhracatta son 2 yılda yüzde 6.5 artış göstermiştir. Dış ticaretimiz azalmıştır. İhracata yönelik mevcut ve yeni destek paketleri ile ihracatçılara 6.1 milyar TL destek sağladık. Eximbank 90.2 milyar lira tutarında destek verdi. İhracatın daha geniş tabana yayılması için pek çok projeyi hayata geçirdik.
Son 2 yılda 6.2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı.
Sanayi ve Teknoloji'ye geliyorum. 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni açıkladık. Sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirdik. Rekabetimizi ortaya koyduk. Yerli solunum cihazımız ile ülkemize ve dünyaya nefes olduk. Sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz için komitemizi kuruyoruz.
Yerli otomobili hayalini hayata geçiriyoruz. 2019'un son günlerinde milletimizin taktirine sunduğumuz Türkiye'nin otomobili için fabrikanın temelini attık. İnşallah 2022'de banttan inecek. Ülkedeki şarj altyapısını genişleterek, ülkemizin ülke içinde her yerde kullanılabilmesini sağlayacağız. Milli YHT'yi de kısa sürede raylar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Planlı sanayileşme politikamız kapsamında 7 ayrı OSB projemizi tamamlamıştı.
Bu yılın ilk yarısında Konya teknoloji ve Toros teknoloji bölgelerini ilan ettik. Ceyhan-Filyos-Karapınar endüstri bölgesinde inşallah yılın ikinci yarısında yatırımların başlamasını bekliyoruz.
Girişimlerimiz ile 62 bin yeni işletme kuruldu. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE'nin meyvelerini toplamaya başladık. Kocaeli'den İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Alanında öncü üst düzey 127 araştırmacıyı ülkemize getirdik. Son 2 yılda 79 gencimiz Uluslararası Bilim Organizasyonu'ndan 105 madalya ile döndü. Geleceğin teknoloji yıldızları projemiz kapsamında başlattığımız Dene-Yap çalışmamız kapsamında 81 ilde 100 atölyede 50 bin gencimizi yetiştireceğiz.
Türkiye Uzay Ajansı ile ülkemizin beklentisini karşıladık.
Enerjiye gelince... Küresel bir güç olma yolunda ilerliyoruz. Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nda 1 Ocak 2020 itibarıyla sıvı gaz alımı başladı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Akdeniz'de çalışmalara başladı. Yavuz da sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamlelerimiz Doğu Akdeniz'deki tuzakları tersine çevirdi.